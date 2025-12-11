卓揆院會突神隱 總統邀綠委便當會

賴清德總統12日將邀民進黨立委便當會。圖為賴清德昨日出席「青年百億海外圓夢基金計畫」成果交流活動開展記者會。（鄧博仁攝）

朝野政黨持續僵持，在野聯手通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰卻嗆「不執行」，不僅在野氣炸，連綠營也有人批評此舉恐更快摧毀國家，卓遭內外夾擊，11日因罹患流感缺席行政院會，黨內一度傳聞「卓揆壓不住了」。賴清德總統親自出手，12日中午將邀51名民進黨籍立委便當會，討論爭議法案攻防，以及針對已通過的三讀法案是否採取「不副署、不公告」。

今日一早的立法院會，將觸及軍購特別預算、政院版《財劃法》修正草案、年金停砍等爭議法案。國民黨團開出條件，要求賴總統至立院進行國情報告並答詢，否則不會放行規模1.25兆元的國防特別條例。倘朝野協商未達共識，進入表決階段，藍白可望再度封殺院版《財劃法》與國防特別條例，並將年金停砍的《公務人員退休撫卹條例》、《公立學校教職員退休資遣撫卹法》修正草案排入討論事項，力拚三讀通過。

廣告 廣告

換句話說，若協商不成，朝野等於正式開戰，政院版《財劃法》、明年度中央政府總預算、國防特別條例都將卡關；民進黨組織部昨向51名黨籍立委發出邀請通知，請綠委今午至中央黨部與賴清德進行便當會。

據了解，會面雖是在黨中央，但賴清德是以總統身分邀請51名綠委相談，卓榮泰因得流感，不會出席。黨政人士透露，由於財劃法修正案，行政院覆議案咨文5日已送至總統府與行政院，最遲15日前行政院要副署後由總統公告，然而民進黨內對是否副署有不同看法，因此賴邀立委便當會，針對爭議法案朝野攻防，以及是否「不副署、不公告」等議題，聽取黨內立委意見。

賴清德上次與黨籍立委便當會，是9月立法院開議前在總統府官邸，與立委商討關稅議題，並指示行政院政策說明須更有感，而這次選在立院會期期間，臨時召集全體綠委共商國是，過去相當少見。

黨內人士指出，賴清德10日剛進行派系會商，重申農曆年前完成縣市長提名的目標，另「有感於行政院近來在面對在野黨強勢攻勢時，已有些許疲態」，為了凝聚意見、化解黨內分歧並提升黨團士氣，才決定今日親自出面與黨籍立委溝通。

綠委吳思瑤表示，立法院最近有許多惡法都被在野黨以逕付二讀方式直接表決輾壓，壓縮專業討論與政策辯論的空間，便當會上勢必會提及，不過賴清德總統相當尊重民主程序，應不致針對特定法案發表意見，而是討論如何反制整個程序不正義的過程。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱則說，過去蔡英文任內曾為美豬議題、婚姻平權、延長義務兵役至1年等重大政策邀黨籍立委便當會交換意見，談論的都是大事及時局，雖然還不知道賴總統要談什麼，但相信政院對在野強推的三讀法案如何對應，都是大家關心的議題。