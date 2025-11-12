卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導
柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。
藍委王鴻薇昨（11）日在立法院院會總質詢時，詢問打詐議題，並請教卓院長對於「太子集團控股」詐騙案中劉純妤獲15萬交保，離開時還露出燦笑，引起輿論譁然，請問院長看到這樣的新聞是否震怒？
行政院長卓榮泰（左）接受藍委王鴻薇（右）質詢。（圖／翻攝自國會頻道官方YouTube）
對此，卓榮泰回應，對於這樣的結果是對第一線檢調人員士氣極大的打擊，因為好不容易發現了一個詐團，把它的首腦或相關人員逮捕，結果法院輕輕幾萬塊錢交保，這不僅是國人觀感不好，對這些執法人員士氣是極大的打擊，政府要有效防詐，要從行政、司法同步執行。
針對太子集團劉姓特助交保程序，北院稍早發布新聞資料說明，檢警調日前針對太子集團洗錢案執行搜索並拘提、約談24人；檢察官於偵訊後，對其中19人依案情分別命具保候傳，或並限制出境出海；另就5人向本院聲請羈押；本院審酌案情與證據後，裁定羈押4人，另1人以30萬元交保（檢察官不服，業已提起抗告）。
北院表示，媒體關注之「劉姓特助以15萬元交保」部分，係檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入。該項交保並非本院所為的裁定，特此說明。
北院說，依《刑事訴訟法》規定，偵查階段被告之逕命具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍；法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押；此一制度設計，係為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。
另，法院強調，社會各界對於打擊跨國詐欺犯罪的期待與關切，本院深表理解與尊重，並將持續秉持依法審理、慎重裁量之原則，致力於公義與社會安全的實現。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
太子詐團高階幹部皆為中國人 兩藍委被爆曾協助成員入境
太子神秘二把手胡小偉浮出檯面 掌控台灣23家公司
太子集團洗錢案僅人頭遭逮？律師揭「這1人」最難抓！
