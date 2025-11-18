卓揆預告提院版財劃法喊「全面迎戰」 王鴻薇：準備跟地方搶錢？

行政院長卓榮泰昨預告，本周四行政院會將通過院版財劃法修正草案，「全面迎戰」在野突然修法行為。國民黨立委王鴻薇批評，卓揆此話是要準備跟地方搶錢嗎？政院第一步應先找地方政府協商，別喊打喊殺不是健康態度；國民黨立委許宇甄也說，卓揆現在要做得不是全面應戰，而是依法行政，盼卓榮泰懸涯勒馬

王鴻薇今開記者會，會後受訪被問及卓揆喊全面迎戰在野。王鴻薇說，行政院早就應該提版本，卓榮泰不是慢半拍，是慢了一年多，不知道現在行政院怎麼可以邋遢成這樣？現在行政院說要提版本、要全面應戰，搞得如此肅殺，是準備大舉攻城掠地來搶錢嗎？要搶地方的錢嗎？

王鴻薇說，現在行政院的立場跟態度很不健康，卓榮泰對於財劃法修正應基於中央、地方夥伴關係，別在財政上搶地方錢，用中央財劃法掐住地方喉嚨，一般補助款該給而不給，投機取巧改成計畫型補助款，想方設法搶地方錢。

王鴻薇表示，她樂見行政院提出財劃法版本，將會嚴審，並詢問地方政府的意見，但希望行政院態度不是搶地方錢，政院第一步應要先去找地方政府協商，別用喊打喊殺方式，不是健康態度。

許宇甄則說，卓榮泰此舉是帶頭違法，立法院三讀通過財劃法部分條文，照理說行政院本就應該依法編列，但過去一年多來，行政院不但沒有依法編列，還苛扣一般性補助款，再把一般性補助款變成計畫性補助款，同時低估預算、製造舉債假象，讓大家覺得中央沒錢都被地方搶走，但實際上地方政府根本不知道行政院是如何分配。

許宇甄指出，聽說事權今天下午才會正式跟各縣市政府分工，這本該在一年前就要跟地方討論好，事權如何分工、如何編列2026年預算，遲至今天才做，對全民極度不尊重、對立法院極度不尊重。卓榮泰現在要做的不是全面應戰，而是依法行政，把該編預算編出來，盼卓榮泰能懸崖勒馬。

