卓揆頒公共工程金質獎 期許品質再提升

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰昨日頒發公共工程金質獎時表示，全國公共工程一年平均約4萬多件，本屆擇優推薦116件工程參選，最後有69件獲獎，僅占全國公共工程件數千分之1.7，相當每1千件工程中，僅有不到2件工程獲獎，能獲獎殊值肯定，也期許獲獎單位發揮帶頭作用，讓國家公共工程品質每日進步、快速發展。

第25屆公共工程金質獎頒獎典禮昨日舉行，卓揆致詞表示，此次獲獎的淡江大橋及其連絡道路、臺南鐵路地下化鐵道鋪設新建、三峽國光段（二期）青年社會住宅、大安大甲溪聯通管工程、荖濃溪伏流水統包工程、彰化縣行政大樓新建工程、臺中港老舊碼頭整建工程、嘉義縣中埔鄉141線崩塌地復建工程等8項工程，均與區域產業和生活息息相關。

卓揆說，目前臺灣公共工程面臨兩大問題，一是砂石供應，另一則是營建剩餘土方去化問題。其中，如何取得足夠砂石支撐所有公共工程的興建，政府與民間業者須全力配合，行政院工程會已召集經濟部、交通部、內政部、環境部共同研商。

卓揆表示，工程會已召集環境部、交通部、經濟部、內政部、農業部共同解決，希望擴增剩餘土方最終去處；在剩餘土方進行最終去化前，仍須有臨時暫置場，政府已簡化整體剩餘土方運送流程，務實解決業者所遭遇的問題。

卓揆頒發公共工程金質獎，並期許獲獎單位帶頭促進國家工程品質快速進步。（行政院提供）