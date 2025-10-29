▲ 卓揆頒獎表彰國土保育及查緝環保犯罪有功人員，全力保護國土安全。

【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】行政院長卓榮泰今（29）日出席「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，肯定所有獲獎同仁善用科技工具，透過橫向聯繫相互合作，積極投入國土保育及查緝環保犯罪工作，強力偵辦包括廢棄物違法傾倒、化學物質排放河川破壞水質、焚燒大型建築廢棄物、非法棄置營建產出物等非法情事，成為眾人楷模典範，這不僅仰賴一股衝勁而已，更要耐得住寂寞與危險，同時也向國人傳達一項訊息：天災或許難免，但人禍是可以預防避免，只要提高警覺，就能全心全力讓臺灣國土獲得更有效的保護。卓院長也期許所有獲獎同仁帶領更多夥伴一同投入山林保育計畫。

卓院長提到，目前此刻大家仍心繫臺中非洲豬瘟對我國養豬產業所帶來的衝擊。今日午間，非洲豬瘟中央災害應變中心召開專家會議，檢視疫調報告內容與提出精進建議，令人遺憾的是，臺中案例場所的2次疫調報告資訊，不論是豬隻死亡時序或數量，或進出案例場人員及獸醫名單，都有前後不一致狀況，為疫調上的重大缺失。因此專家會議建議臺中必須確實掌握疫調所呈現之明顯缺失，更有效掌控疫情，同時也建議中央針對地方力有未逮之部分提供協助。

這是一場與時間賽跑的戰役，我們不能輸給病毒，因此中央已超前部署、提早作業，昨（28）日即已備妥相關防疫人力動員方案，將集合全國各縣市疫調人員、獸醫師、環保從業人員等人力投入協助臺中市，避免病毒擴散的可能。

依據第二波全國豬場訪視結果，目前整體情況是安全的，疫情並未擴大，但中央仍採納專家會議建議，持續加強疫調、疫情防治及環境保護的力道，絕不允許隨意挖洞掩埋廚餘，不做任何清消，這不僅有礙觀瞻，更破壞環境，造成環境二次傷害。而中央人力如有不足，卓院長也請各縣市能夠全力投入人力，用全國的力量完成此次防疫工作，不僅持續強化疫調的精準度，更澈底落實清消工作，弭平豬農、養豬產業及國人的不安。

卓院長也期待全體國人上下一心，彼此通力合作，協助中央與地方共同落實及完成各項防疫工作，維護國家尊嚴與光榮，以及產業發展與國人健康。政府絕對有決心能在最短時間，將疫情限縮在最小範圍內，並將損害壓至最低。

卓院長到場後，首先聽取臺灣高等檢察署江林達檢察官說明「國土及環保案件共同查緝成果報告」後，逐一握手表揚10位國土保育查緝有功人員，並頒發獎盃予16位查緝環保犯罪金環獎得獎人及4組得獎機關。最後，卓院長與行政院林明昕政委、陳金德政委、李慧芝發言人、法務部鄭銘謙部長、環境部彭啓明部長、臺灣高等檢察署張斗輝檢察長、環境部環境管理署顏旭明署長、法務部調查局陳白立局長、內政部警政署李文章副署長、農業部林業及自然保育署廖一光副署長等人合影留念。