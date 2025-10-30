卓揆頒獎表揚榮獲114年金環獎 16績優人員及4機關團體
▲行政院長卓榮泰與榮獲一一四年「金環獎」獲獎人員合照。（記者王先國攝）
行政院長卓榮泰日昨出席環境部主辦、為展現檢警調林環跨機關執法成果舉辦的「一一四年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，共有來自檢警調林環等機關約二百人與會，除了表揚十位查緝環保犯罪有功人員，卓院長也親自頒發「金環獎」獎座予查緝環保犯罪績優人員，包括基隆地檢署主任檢察官林思吟、彰化地檢署檢察官鄭文正、法務部調查局調查官賴怡君、警政署保七總隊警員白聖富、新北市環保局聘用人員吳嘉豪等十六人，及新北市、台中市、彰化縣三個縣市政府環保局、環管署北區環管中心等四個團體，鼓勵第一線執法人員並表達政府打擊犯罪的決心。
環境部長彭啟明於頒獎典禮致詞時表示，金環獎是國內查緝環保犯罪的最高榮譽，環境部及法務部今年從將近百位的檢警環調林機關推薦人選中，選拔出十六位第一線的執法人員以及四個機關團體獲獎，這些獲獎人員值得全國執法人員效法，破獲的案件更是跨機關合作的成果。為了表揚地方環保機關在環境復原的績效及努力成果，今年環境部更首次新增「環境復原績效卓越獎」，希望透過這個獎項來傳達，抓到不法集團固然重要，但後續的環境復原同樣不可或缺，希望各地方環保機關持續努力！
法務部長鄭銘謙致詞指出，環檢警調林合作行動不僅聯手守護國土與珍貴的自然資源，過程中所累積的合作經驗，更是未來行動的典範。
環境部環境管理署長顏旭明表示，檢警環調臨機關持續攜手打擊環保犯罪，自一一二年八月環境部成立至今，破獲重大環保犯罪案件一一三件，移送人數一一三三人，行政裁罰三四七一萬餘元，查獲犯罪所得超過四十一億元，查緝成果有目共睹。
出席一一四年金環獎頒獎典禮貴賓，包含法務部、內政部、農業部、最高檢察署、臺灣高檢署暨所屬分署、各地檢署、內政部警政署、農業部林保署及全國環保機關等單位約二百人出席典禮。
