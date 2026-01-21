卓揆頒發公共工程金質獎 期許國家品質快速進步

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰今（21）日頒發公共工程金質獎時表示，全國公共工程一年平均約四萬多件，本屆擇優推薦116件工程參選，最後有69件工程獲獎，僅占全國公共工程件數的1.7‰，相當於每一千件工程中，僅有不到2件工程獲獎，因此能夠獲獎非常值得肯定，也期許獲獎單位能夠發揮帶頭作用，讓國家公共工程品質每日進步、快速發展。

「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮今日在中油大樓舉行，卓揆致詞表示，此次獲獎的「淡江大橋及其連絡道路」、「臺南鐵路地下化鐵道鋪設新建」、「三峽青年社會住宅」、「大安大甲溪聯通管工程」、「荖濃溪伏流水統包工程」、「彰化縣行政大樓新建工程」、「臺中港老舊碼頭整建工程」、「嘉義縣中埔鄉141線崩塌地整建工程」等8項工程，均與區域產業和生活息息相關。

卓揆說，目前臺灣公共工程面臨兩大問題，一是砂石供應；另一則是營建剩餘土方去化問題。其中，如何取得足夠砂石來支撐所有公共工程的興建，政府與民間業者必須全力配合。對此，行政院公共工程委員會已召集經濟部、交通部、內政部、環境部共同研商。

至於營建剩餘土方去化部分，卓揆表示，工程會已召集環境部、交通部、經濟部、內政部、農業部共同解決，希望擴增剩餘土方最終去處。另外，在剩餘土方進行最終去化前，仍須有臨時暫置場，同時，政府也簡化整體剩餘土方運送流程，務實解決業者所遭遇的問題。

