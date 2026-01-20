卓揆駁投資美國金額 謝寒冰：盧特尼克說只是「頭期款」

卓榮泰(左)強調5000億美元說法是絕對錯誤，但被盧特尼克(右)訪談原話影音打臉。（合成圖／示意圖／黃世麒攝、路透）

台美對等關稅揭曉，行政院20日舉辦說明會，院長卓榮泰針對外界熱議，台灣將投資美國高達5千億美元反駁，更強調這錯誤恐會影響後續談判。但外界分享美國商務部長盧特尼克的受訪影片，他甚至強調「5000億美元是頭期款」。媒體人謝寒冰直酸，卓揆這話應該去跟盧特尼克說。

卓揆20日強調「2500億美元是國內企業，自主直接的投資，2500億美元是政府運用信用機制，保證而且透過台灣金融機構，協助國內產業去做信用保證，這兩個不同的，不要再把它寫成5000億美元，這是絕對的錯誤，也會讓我們後續的談判，發生一些不必要的困擾。」

但外界早已披露盧特尼克受訪影片，只見盧特尼克明確表示，在這2500億美元的承諾中，有一部分是直接來自企業，基本上台灣方面有兩個承諾，有2500億美元直接來自企業，然後還有2500億美元由政府提供，幫助他們把中小企業、整個供應鏈帶到美國，「我們要把所有產業鏈都帶過來！這樣我們就能在半導體製造能力上實現自給自足，這正是川普說過他要做的事，2500億美元加上2500億美元！」

主持人直呼：那是5000億美元！追問還會有其他在美國的投資嗎？盧特尼克提到，台積電2025年承諾投資的1000億美元，那是2500億美元中的1000億美元，現在他預期台積電會有更大規模的投資，可能會在美國規模翻倍，那是台積電的部分。還有半導體供應鏈的其他部分，「我們將有數百家公司來到這裡！我們將在美國建立大型半導體產業園區，要把半導體產業帶回美國，這就是這項協議的意義！」

盧特尼克強調，這是5000億美元的首期投資！（down payment，直譯為「頭期款」）主持人追問：讓我們談談台灣得到什麼？

謝寒冰直呼，卓榮泰說稱5000億美元是絕對的錯誤？「你跟我們說幹嘛？有種去跟美國爸爸盧特尼克說啊！他還說5000億只是『頭期款』咧！」

民眾黨台南市黨部副主委江明宗發文直言，台美關稅談判結果，美國商務部在自己的正式新聞管道就是這樣說，「目標是將台灣40％的半導體供應鏈轉移到美國」，行政院副院長鄭麗君居然還說，台灣模式不是產業供應鏈轉移？包括5000億美元投資，都是美國部長親自在媒體專訪說的，然後台灣這邊一直在睜眼說瞎話，如果「絕對的錯誤」 ，為什麼卓榮泰不敢直接要求美方更正？

