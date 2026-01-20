卓揆駁5千億投資 挨轟騙外行

美國商務部長盧特尼克接受美媒訪問指台灣投資5000億美元，但行政院長卓榮泰（見圖）20日卻要媒體不要再說5000億美元。（黃世麒攝）

台美貿易談判結束，民眾關心我國付出的代價，美國商務部長盧特尼克受訪未否認台灣將投資美國5000億美元，但行政院長卓榮泰20日強調，2500億企業投資與2500億融資信保是分開的，兩者不同，要求媒體「不宜、也不應寫成5000億美元。」藍營批評，數字是盧特尼克所說，卓揆不敢找美國說清楚，「對外軟趴趴，對內凶巴巴」；政大金融系教授殷乃平更直言，政府說法是騙外行人的說詞。

卓榮泰昨強硬澄清，「台灣模式」投資是企業自主投資2500億美元，政府信貸保證2500億美元，「不要再寫成5000億美元，這是絕對錯誤」，應避免造成後續談判困擾；不過媒體質疑，盧特尼克受訪時未否認主持人所說台灣將投資美國達5000億美元。

卓榮泰指出，談判結果應根據雙方合作備忘錄（MOU）的文字記載，MOU清楚說明這些內容，其中，2500億美元是政府運用信用保證機制，協助由台灣的金融機構支持台企，兩者絕對是分開的。

外界質疑若台灣企業接受政府信保投資美國的成效不如美方期待，政府是否要負責補足差額？行政院副院長鄭麗君強調，2500億美元自主投資和2500億美元信貸保證的性質不同、主體不同也不相加，MOU中也沒有所謂「差額補足」的條款。

殷乃平表示，台積電或大型企業早已在美國網羅名單之內，這些半導體大廠都有能力承擔設廠的資本支出，但對中小型供應鏈廠商來說，美國投資成本高、風險大，哪有銀行或管道借錢投資美國，只好由政府出面，動用國發基金，並找公股民營銀行共同參與，由政府作保、借錢投資美國，當然也算投資美國的一環。

殷乃平指出，他不認同卓榮泰的計算方法，因大多數人都不懂信用保證機制是什麼？才會信以為真。他認為，半導體供應鏈雖有政府提供2500億美元的信用保證機制，但企業也必須從口袋拿出錢來做自付額，因此，這部分最終投資應該會超過2500億美元，若加計2500億美元國內企業自主投資，累計會超過5000億美元。

藍委許宇甄強調，投資美國5000億美元說法，若數字有誤，源頭就在美方，但卓榮泰不敢找美方說清楚，卻在國內對媒體與在野黨指指點點，令人遺憾。