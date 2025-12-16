卓揆「不副署」！ 張善政憂衝擊財源.陳其邁籲恢復憲法法庭

台北市 / 綜合報導

持續看到，行政院長卓榮泰「不副署」財劃法，創下憲政首例，不少藍營執政縣市首長坦言很憂心，台北市長蔣萬安就認為，將衝擊市政財源，舉台北市為例，根據修正版本，明年的統籌分配稅款，相較今年將大幅增加近442億，如今政院不予副署，導致補助可能無法到位，但高雄市長陳其邁則認為，憲法法庭實質凍結，才是整起爭議最大的癥結。

新北市長侯友宜說：「(跟著我們的小朋友一起來囉)。」小心翼翼踩著遊具，新北市長侯友宜，在小朋友後方寸步不離，市府推動公共化幼兒園，溫馨場景臉上也堆著笑意，只是面對當前「財劃法」爭議，喊話朝野要多點耐心。

新北市長侯友宜說：「國家只有一個我希望大家面對財劃法，以及所有相關的政治紛爭多多溝通。」但現實是僵局難解，行政院主張立法院，三讀通過的「財劃法」修正案，迫使中央得舉債5千6百多億給地方，超過「公債法」規定的15%舉債上限，院長卓榮泰宣布不副署，不少縣市長憂心衝擊財源。

桃園市長張善政說：「這對桃園的財政來講，當然是有很大的影響，我們是希望說行政院還是能夠尊重民意。」具體影響攤開數字來看，根據再修正版本，桃園市明年的統籌分配稅款，相較今年大幅增加近290億元，如今政院不予副署，導致預期收入將面臨變數，而台中原定增加至少288億，高雄市則添250億但增幅是6都最低，另外台北市可望多442億，是全國增加金額最多的縣市，不過台北市長蔣萬安抨擊，政院不執行修法版本，導致統籌分配款無法到位，會對市府財政造成嚴重衝擊。

高雄市長陳其邁說：「在立法院有關憲訴法或者是整個，憲法法庭的運作，可以盡速地來恢復。」記者VS.台中市長盧秀燕說：「卓院長對財劃法不副署，請問市長怎麼看。」面對媒體追問，台中市長盧秀燕快閃避談，中央地方面對財源分配持續角力。

