卓揆：不會執行違法法案

針對立法院修正財劃法覆議案遭藍白否決，行政院長卓榮泰表示，不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。 （中央社）

記者康子仁∕台北報導

針對立院否決財劃法覆議案，行政院長卓榮泰表示，不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力，且窒礙難行的法律不會因此變得可行，行政院不會、也不能執行違法的法案，期盼立法院亡羊補牢，儘速審查行政院版財劃法，讓國家財政體制回到正軌。

卓榮泰說，從立院拒絕安排行政院到立法院去做報告而執意表決，大概大家都知道結果會是如此。最近一直以來國會的一些狀況，如審查法案不經討論逕付二讀強行表決，審查覆議案不經報告不用答詢也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。

卓榮泰表示，行政院報告會把財劃法錯誤的內容向國會說明、讓國人清楚，且答詢會讓整個爭議更為清楚而明白，但國會拒絕這樣的程序跟結果，不要以為把國人的眼睛耳朵矇起來埋在沙子裡，大家就會願意成為鴕鳥。

卓榮泰說，對於不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

行政院發言人李慧芝表示，窒礙難行的法律不會因為立法院發動表決而變得可行，行政院不會、也不能執行違法的法案。

李慧芝轉述行政院長卓榮泰的說法表示，立法院不經過質詢就是不想讓民眾瞭解真相，而政院在覆議理由中，已明確指出再修惡版將使總預算舉債占比高達百分之十七點一，超出「公共債務法」法定債限百分之十五，政院無法違法編列預算。

李慧芝說，政院呼籲立法院亡羊補牢，儘速審查政院版的財劃法，讓國家財政體制回到正軌。