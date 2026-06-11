卓揆：中央地方攜手合作 持續提升原住民族健康照護量能

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（11）日出席「守護原住民族健康記者會」時表示，衛福部、原民會與地方政府攜手合作，持續提升原住民族健康照護量能，並擴大推動「偏鄉地區全人整合照護方案」，同時今年也在花蓮、屏東等部立醫院試辦「原住民族友善醫院」，他呼籲原住民族朋友善用政府提供的醫療資源，進行定期健檢、B、C型肝炎與胸部X光篩檢，以及公費接種肺炎鏈球菌疫苗，努力達成健康促進目標。

卓揆指出，總統賴清德上任後，除推動「健康臺灣」的治國理念，也同時強調「均衡臺灣」的重要性，希望讓臺灣每一個縣市和地方的民眾都能共享經濟發展的成果。而原住民族過去是臺灣這座島嶼的主人，現在則與大家一樣都是這個國家的國民，所以一定要彼此合力守護美麗的臺灣。

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卓揆也肯定衛福部、原民會與地方政府共同努力，合力促進原住民族朋友健康照護和各項福利，並持續提升原住民族健康照護量能，包括培育在地原民醫事人才，讓最了解地方、最親切的在地民眾直接服務在地原民鄉親；同時也強化原鄉醫療服務、推動遠距醫療照護、完善緊急醫療後送機制，以及建構具備原民部落特色與整合照護的文化健康站。

卓揆表示，衛福部與客委會合作在客庄設立「伯公照護站」、與原民會合作在原鄉部落設立「文化健康站」，都是強調培育在地人才、善用在地特色，以強化在地醫療服務量能。雖然目前離預期目標仍有落差，但政府會在賴總統「健康臺灣」、「均衡臺灣」的理念下努力提升。

卓揆指出，衛福部針對原住民族的遠距醫療服務付出諸多努力，包括運用科技並結合醫院資源，推動原住民族地區衛生所遠距專科門診，需求涵蓋率已達100%；並擴大推動「偏鄉地區全人整合照護方案」，提供健康促進、預防保健等服務。此外，政府在2023年完成《原住民族健康法》立法，並在「長照2.0」及「長照3.0」計畫中，皆設有「原住民族長期照顧專章」，依據地理環境、生活習慣等差異，因地制宜給予不同照顧服務。同時，衛福部已在今年於花蓮、屏東等部立醫院試辦「原住民族友善醫院」，努力達成「健康的部落、健康的家庭、健康的個人」三層次目標。

行政院長卓榮泰今日出席「守護原住民族健康記者會」，強調政府持續提升原住民族健康照護量能。（行政院提供）