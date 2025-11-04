卓揆：以不同形式延長新青安

行政院長卓榮泰（左）4日表示，會檢討新青安政策。（姚志平攝）

新青安政策明年7月將到期，白委黃珊珊4日在立法院質詢時直言，新青安貸款造成房價高漲，後續是否會繼續推動？行政院長卓榮泰4日表示，不會以相同的方式延長，會檢討現行方式，另外針對青年居住正義做不同考量。

財政部自2023年8月推出新青安政策，公股銀與內政部住宅基金目前共計補貼2碼（約0.5％），且最高可貸1000萬元、40年期以及寬限期5年。

卓榮泰4日率行政院相關部會赴立法院施政報告並備詢。黃珊珊指出，住宅基金一年補貼新青安45億元，本意是推廣居住正義、要讓年輕人有更多機會買到房子，卻有年紀超過50歲、年收入超過300萬元的民眾都能拿到新青安補助，讓市面上原本800萬元的房子漲到1000萬元，甚至1200萬元。

廣告 廣告

卓榮泰表示，房價漲幅因素很多，不能單就一個因素來討論。目前的新青安政策到明年7月就會停，不會以相同方式延長，會另外針對青年居住正義有不同的方式進行，並承諾未來不會再發生人頭戶、出租戶等亂象。

黃珊珊說，新青安沒排富條款須檢討，卓榮泰坦言，現行方式應檢討，當初新青安政策確實應該在年齡和相關條件上有更多考量，後續發現問題後也在去年做出管制，設定更周延的條件與監管。

財政部次長阮清華表示，新青安是否延長、延長的方式，要配合行政院的政策，以及到時候的房市狀況，包含無自住房屋者的狀況，會同內政部整體評估。

值得注意的是，政府打房打過頭，不僅中南部建商頻傳倒閉，連不動產大老也遭殃！央行去年9月實施第七波選擇性信用管制，餘屋貸款限貸3成，三圓建設、大同前董座、現任山圓建設董事長王光祥驚傳上周個人退票2000萬元，不過後來順利註銷。王光祥4日無奈表示，政府打房打過頭，為幫公司籌措資金，以個人名義向民間借款，手頭吃緊，好朋友聽到消息都來幫忙，還有人買進旗下的豪宅「台北之星」等個案，公司賺錢自然也會分紅給他。