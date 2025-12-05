卓揆：企業赴美投資需要高效率人才 係指產業內的相關人員

行政院長卓榮泰今（5）天傍晚接受廣播節目「寶島全世界」專訪。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 台美關稅談判進入最後階段，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前接受媒體訪問時指稱，台灣將會透過協助訓練美國勞工，以換取美方降低關稅。但行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮日前否認，並表示從未答應美國要幫忙訓練技術人員，且未在談判條件中。行政院長卓榮泰今（5）日傍晚接受廣播媒體專訪時指出，台美園區合作計畫涉及人力、技術交流等，並非台灣「替美方訓練人力」，而是訓練台灣產業內的相關人員。

卓榮泰今天傍晚接受廣播節目「寶島全世界」專訪，做了以上表示。

卓榮泰說，台美關稅談判已經進入最後文書交換的階段，政府絕對會符合國家利益、產業利益與國人安全需求。他明確指出，「供應鏈外移不在談判內容」，也不會將此作為談判條件。他以台積電為例，雖然前往美國、日本、德國等國設廠，但在台中、台南、高雄等地仍持續擴大投資，這是企業全球布局的延伸，而非供應鏈轉移。

至於盧特尼克提及台灣將訓練美國勞工，卓榮泰則回應，台灣企業赴美投資設廠，確實會帶來人力、技術與資金交流，但「不是我們替他訓練他的人力」，以台積電去美國設廠為例，如果要達到跟台灣一樣的效率，必須有一批高效率人力，若有相關需求，可能訓練的是在我們產業裡面工作的人。

外界關切對等關稅是否有望調降？卓榮泰說，台美談判的內容包括：20%對等關稅調降、現行關稅不再疊加，以及在232條款下的ICT產業與鋼鐵等產品，能比照最惠國待遇。他也不諱言指出，台灣對美順差「非常非常的大」，相較於日韓，台灣更具備高科技製造能力、可協助美方成立園區，台灣廠商對美投資規模可觀，也因此讓台美關稅談判的歷程比日、韓更久。

他說，「大家已從感恩節期待到聖誕節」，行政院已經做好準備，迎接台美第6次實體談判，一旦美方通知，行政院副院長鄭麗君可隨即帶我方的談判團隊赴美，不需要請假，但最終協議須同時符合國家利益、產業利益與國人安全需求，才能得到社會的肯定。

