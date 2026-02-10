卓揆：做好地方交通建設 讓發展確實到位

記者郭曉蓓／綜合報導

行政院長卓榮泰今（10）日出席「台66線0K+000~3K+200段平交路口高架化改善工程動土典禮」時表示，桃園是國家的門面，在全國「六大區域產業及生活圈」計畫中，更是「桃竹苗大矽谷」的核心重鎮，驅動國家高科技發展的重要引擎，因此做好地方交通建設，才能讓地方發展確實到位。

卓揆指出，行政院112年核定「省道快速公路改善計畫」，其中約有91.77億元進一步投入「台66線0K+000~9K+100段平交路口高架化改善工程」的平交路口改善工程。台66線連結桃園地區海線的觀音與山線的大溪，貫穿在地的歷史文化與科技產業；此外，觀音工業區、桃園科技工業園區、大潭濱海特定工業園區、草漯市地重劃區都位於沿線，未來台66線工程完工後，將有助於帶動沿線的產業園區投資。

除了公路建設外，卓揆指出，桃園鐵路地下化工程及4條捷運線也正規劃進行中，其中鐵路地下化工程經費高達1,000多億元，若再加上4條捷運線工程經費，總經費約2,400億元。另外，還包括國道2號增設「中路交流道」、「大竹交流道改善工程」、國道1號甲線計畫，以及國1中豐交流道新建工程、國3增設桃園八德交流道工程、國3銜接台66線增設系統交流道工程等，整體交通建設經費加總超過3,500億元，而地方如有建設需要，中央一定會在整體財政狀況衡量之下予以協助。

卓揆表示，桃園是一個新興的年輕都市，中央多年來也一直提供必要的財務支持，例如104年桃園市政府獲中央補助320億元，到了114年已增至719億元，10年間增加近400億元，增幅達125%。只要地方政府能夠用心規劃地方建設，在經費上能與中央取得一致共識，中央一定全力協助地方政府，讓相關建設成為中央、地方合作的典範。

卓揆也感謝交通部、公路局、工程設計單位、監造單位、施工單位，期盼大家通力合作，盡速將工程如期如質、平平安安完成，展現政府執行力。為了迎接整個世界的大潮流，政府正全力推動國家整體經濟體質的改變轉型，而拿出執行力，就是給人民最好的信心；像是近期臺美關稅談判及對美軍事採購，政府都展現最高執行力及效率，希望為國家體制帶來轉變、提升國家安全，同時兼顧經濟發展與財政永續。

行政院長卓榮泰出席「台66線0K+000~3K+200段平交路口高架化改善工程動土典禮」。（行政院提供）

