卓揆：全力支援災後復原 從優從速辦理民眾救助

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（13）日於行政院會聽取內政部「鳳凰颱風整備及應變處置」報告後表示，受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，對東部及北部地區帶來強降雨，導致宜蘭發生淹水災情；中央會全力支援各項災後復原重建工作，秉持「從優、從速」原則辦理民眾救助及協助措施。

卓揆指出，感謝指揮官劉世芳以及災害應變中心同仁們於颱風警報發布前積極超前部署，此次農業部即時針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖下游三鄉鎮警戒區發布紅色警戒，花蓮縣政府也確實實施強制疏散撤離。從每次應變過程中汲取執行經驗，才能不斷強化災害防救量能，後續請農業部持續強化堰塞湖監測，尤其是今日新形成堰塞湖的變化情形，應適時預警通報及採取應變作為，完善跨單位協調與現場資訊即時回報機制。同時，針對馬太鞍溪萬榮鄉明利部落附近堤防整建，請經濟部進行全面規劃與檢視，確保居民居住安全。

卓揆表示，此次宜蘭受鳳凰颱風影響，在短時間內強降雨，造成淹水災情，中央會全力支援各項災後復原重建工作，包括環境部、內政部及國防部等相關部會；請依地方政府所提需求，儘速調度機具、設備設施與救災人力，協助民眾早日回歸日常生活。

卓揆強調，颱風帶來災損、農損、公共設施毀損及維生設施破壞，對民眾的救助及協助措施，應秉持「從優、從速」原則辦理，相關作業標準與程序也請行政院公共工程委員會陳金德主委督導。

行政院長卓榮泰今日主持行政院會，聽取內政部「鳳凰颱風整備及應變處置」報告。（行政院提供）

