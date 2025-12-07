卓揆「公布不執行」引台派憂懼反彈...周玉蔻斥：帶政府撞上「獨裁標籤」鐵牆、陷賴清德於「人治」罵名！

近日立院法否決行政院版財劃法覆議案，而行政院院長卓榮泰拋出的應對方式為「宣布不執行」，引發朝野以及台派人士質疑，其中法律變成選擇題一說同樣掀起外界疑慮。資深媒體人周玉蔻指出，此舉將陷中央政府及總統賴清德於「人治」、「專權」罵名、導致國家體制於大亂，遂行「獨裁領導」的指控危機。她表示，中央眼前的困境出在閣揆無個人領導威望的鋼絲柔外在壓制力、對內整合力，以及府院黨發言系統著重表面功夫、亳無穿透民眾各階層運作動能成效等2大險峻現狀。

周玉蔻表示，如果賴清德總統身邊有頭腦清楚的幕僚，恐怕要立即設法懸崖勒馬，制止行政院長卓榮泰日前所說，面對藍白通過惡法，覆議遭否決，「不副署、不公布」時機未到，將以不執行反制的對策。



周玉蔻說，綜合這兩日台派意見領袖評論、回應，此說極其不智，將陷賴卓政府及賴總統於「人治」、「專權」、率領公務員不執行法律，導致國家體制於大亂，遂行「獨裁領導」的指控危機。



周玉蔻批評，明明內政部禁用「小紅書」規定，讓不少台派支持者，包括淺藍中華民國派人士稍感振奮，對軟弱無力的行政院燃起若干信心不到半天，卓榮泰院長面對如何抗衡藍白立委在立法院目的性修法，破壞台灣民主本質、掏空中央政府權力與資源的企圖，居然未能從憲法給予的不副署以致總統不能公布的抗衡策略下手，發明了一個公布後不執行的辦法。



周玉蔻質疑，這是下令公務員全面不執法嗎？台派意見領袖一片嘩然，意思是以後藍白執政也是如此，中央政府可無視立院通過、閣揆副署過、總統公布了的法案，行政院愛怎麼做就怎麼做？立法院任何法案，行政院及各部會，都可以愛執行就孰行？不爽，一聲令下就「不執行」嗎？李竹芬教授在臉書留言欄上說，這不就是「人治」嗎？



周玉蔻指出，人治豈不即是統治者邁向專權、獨裁的捷徑？李忠憲教授的憂慮最直接，他擔心的是德國歷史上造就了獨裁者希特勒溫床的「威瑪」體制即將在台灣複製；在他連續貼出兩篇的文章中，讀來「思之極恐」。



周玉蔻疑惑，難道卓榮泰院長的「不執行說」要將台灣這輛美好的民主列車駛向貼有「獨裁」大字的鐵牆上？造成賴清德總統被污名化的危險？這是民主政治史有殷鑑的諍諌，實務上，地方財劃法不執行，面對選民沒錢沒預算，民進黨候選人擋的住藍白營聯手的輿論攻擊戰嗎？不要再嚷嚷謠言了，這一年半以來，卓內閣闢謠能力不及格，早已是有識之士無語無奈的痛。



周玉蔻批評，「不副署、不執行」的時機尚未成熟？卓榮泰沒有說明時機成熟的條件，也沒表示這是否與他的閣揆保衞戰有關，不執行說卻扔了一顆被自己人反彈又恐懼的炸彈，威力十足，如何善後，看來賴卓政府並無備案。



周玉蔻也坦言，朝小野大，確實艱困，卓榮泰面對的政治現實是他本人的天不時、地不利、人不和。她表示，缺乏魅力聲望和民調逾六成支持度的他，再怎麼嘴硬也沒有動能在人民的力量鞏固下與在野惡法理性加感性對抗。



周玉蔻指出，更麻煩的是，外無民意支撐，卓內閣部會閣員、黨團、立委、民代，甚至意見領袖、輿論的政策宣導整合力過於薄弱，內部團結後盾乏力，在野黨看在眼裡，當然頻頻落井下石。



周玉蔻直言，賴清德總統中央政府眼前的困境，出在閣揆沒有個人領導威望的鋼絲柔外在壓制力、對內整合力，以及府院黨發言系統著重表面功夫、亳無穿透民眾各階層運作動能成效等2大險峻現狀。



最後周玉蔻表示，若行政院長不換人，輿論發言系統人事配置不調整，民進黨秘書長徐國勇揚揚得意的民調支持度黃金交叉能夠開心多久，實在難講。

(圖片來源：三立新聞網、周玉蔻臉書)

