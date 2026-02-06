卓揆：力挺中小微企業 雙軸轉型拚商機

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰昨日表示，政府持續加大力道，目標是要透過「3策略、3配套、1窗口」服務，全速協助中小微企業推動數位及淨零雙軸轉型、擴大國際通路發展，同時也提供租稅優惠、普惠金融支持及信保機制等三項配套措施，並藉由「馬上辦服務中心」單一服務窗口，讓中小微企業獲得政府最直接的服務與協助。

持續擴大量能 主動服務全面協助

經濟部昨日舉辦「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」，以「頭家無限商機製造所」為主題，集結逾380家中小企業共同參與。卓揆出席開幕致詞時強調，政府會持續加大力道支持中小微企業升級轉型，並細數計畫執行1年來共輔導24.7萬家企業，創造新臺幣逾97億元產值，金融支持核貸金額達1785億元等成果。

卓揆指出，過去1年多來，政府對中小微企業投諸的政策協助，絕不亞於高科技產業，尤其許多中小微企業確實面臨數位及淨零雙軸轉型所帶來的挑戰，需要政府提供更多協助。未來將擴大量能，持續服務更多企業家數。

談及臺美關稅談判，卓揆說明，目前臺灣已取得15%稅率且不疊加原最惠國待遇稅率（MFN），讓臺灣產業能夠維持競爭優勢；此外，我國也在《232條款》中，成為全球首位獲得《232條款》關稅優惠待遇的國家。臺美再度向世界證明，雙方是民主產業鏈的戰略夥伴關係，對未來全國所有產業轉型絕對有更大助益。

卓揆進一步指出，總統賴清德也特別指示中小企業信用保證基金、臺灣中小企業聯合輔導基金會和金融單位主動出擊，以電訪方式主動探詢國內中小微企業在關稅談判過程中，是否需要政府更多協助。了解中小微企業所面臨的困難及衝擊，主動給予最全面的協助。

「AI新十大建設」領航 邁向均衡發展

卓揆強調，不只企業需要轉型，國家也需要轉型，政府提出「AI新十大建設」，讓臺灣能夠從一個以製造業、高科技產業為主的國家，逐步邁向一個注重軟體設計、百工百業公平發展、全國各區域均衡發展的國家；期盼國人共同給予更多支持、國會給予政府合理預算、國際給予臺灣更多協助，讓臺灣朝更開放、更全面發展、更富強、更安全的方向前進。

卓揆出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮。（行政院提供）

面對中小微企業轉型挑戰，卓揆強調將擴大量能，持續服務更多企業家數。（行政院提供）