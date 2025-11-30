卓揆：台灣願與亞洲技能夥伴 共推「國際技能建構中心」

行政院長卓榮泰今天(30日)在「2025亞洲技能競賽」閉幕時表示，台灣願與亞洲技能夥伴共同推動「國際技能建構中心」，落實技能標準的接軌與合作，讓亞洲在全球產業展現更強的技術質量與創新動能！

台灣繼1993年主辦「國際技能競賽」後，睽違32年，再度舉辦歷時3天的「2025亞洲技能競賽」，並於30日傍晚舉行閉幕典禮。行政院長卓榮泰蒞臨致詞時，除了感謝亞洲技能競賽組織會長、國際技能競賽組織會長以及各國駐台代表，共同見證這場國際盛事圓滿落幕，也證明台灣在培訓技能人才的成果獲得國際肯定。

卓揆指出，本屆亞洲技能競賽不僅參與選手多達320人，參與國家也最多、達30國，競賽職類同樣最多、達44項。大家都在賽程中，見證了各國青年好手展現的專業實力與無限創意，實踐「技能在手，未來看我」的真正意涵，無論最後競賽名次如何，只要一技在身，就終身無價。

卓揆也強調，台灣願與亞洲技能夥伴共同推動「國際技能建構中心」，讓亞洲在全球產業展現更強的技術質量與創新動能！他說：『(原音)亞洲是全球產業與人才合作的新核心，台灣願意與亞洲技能競賽組織以及各國夥伴們攜手合作，深化亞洲技能夥伴的網絡，一起來推動「國際技能建構中心」合作計畫，分享培訓經驗，並且落實技能標準的接軌與合作，共同塑造亞洲的技術未來，讓亞洲在全球的產業當中，展現更強的技術與質量，還有創新與動能。』

卓揆表示，以技能立國、以技能振興產業，是台灣產業永續發展的關鍵。尤其這次營建與工程技術的選手，在砌磚、土木、冷凍工程、電器裝配等專業領域，都充分展現了建築安全、韌性城市的能力；餐飲、美容、美髮、花藝設計的選手們，也在每個細節中，為人們打造更舒適的生活。展現技能可以為大眾帶來溫暖、幸福和進步的生活。

因此他也期勉所有的選手，帶著這段經驗和友誼，繼續在未來的道路上攜手合作，並且在各自的領域發光發熱，成為帶領每個國家產業升級的關鍵人物，同時成為推動亞洲技能發展和產業創新的重要力量，讓世界看到亞洲，也讓台灣跟所有夥伴一起照亮國際！