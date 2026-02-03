卓揆：啟動長照3.0、推動健康幣 共築健康臺灣

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（3）日出席「2026健康臺灣樂齡論壇：迎向超高齡社會的挑戰與契機」開幕典禮時表示，為提升國人健康餘命，政府推動「三高防治888計畫」，並在長照2.0基礎上，於今年正式啟動長照3.0，持續擴大服務對象、提升長照服務涵蓋率；衛生福利部也預計推出「健康幣」，再加上運動部「運動幣」，希望鼓勵國人透過健康促進與運動參與，降低未來醫療支出。

卓揆致詞時指出，此次論壇主題聚焦於維護心肝健康、重症照護，以及提升健康餘命的策略與行動。根據內政部1月份公布最新數據，我國65歲以上人口已達467萬人，占總人口20.06%，正式邁入超高齡社會；因此我國社會制度、福利政策與教育體系，皆須同步進行有效調整。而為滿足高齡長者需要，政府推動「三高防治888計畫」，目標是讓8成高風險族群納入醫療照護體系照顧、8成參與者透過健康促進理念，改善生活習慣、提升自身健康，並讓8成的三高患者，透過完整醫療支持獲得更多健康照護。此外，政府也推動「癌症治療三箭」，強化公務預算給付加速引進新藥，為邁向超高齡社會提前做好準備。

在長期照顧政策方面，卓揆提到，政府在長照2.0基礎上，於今年正式啟動長照3.0，整體預算規模達1,153億元，目前已布建1萬5千多個長照服務據點，培育10萬多名長照照服員，長照3.0將持續擴大服務對象、提升長照服務涵蓋率，串聯居家、社區、機構及醫療體系，讓所有需要照顧的民眾，都能在適當的場域獲得國家基本照護。

卓揆進一步說，政府除持續「扶老」，也同步「攜幼」，衛福部已通過組織改造，新設立「兒少及家庭支持署」，期盼在兒童進入學校教育前，強化家庭責任，做好兒童健康、人格及教育養成，同時也結合醫療精神，讓下一代在更完善的照顧體系中成長。此外，衛福部預計推出「健康幣」，鼓勵民眾打疫苗、做健檢；同時，運動部也推出「運動幣」，鼓勵國人透過健康促進與運動參與，降低未來醫療支出。

農曆春節將至，卓揆特別感謝醫療人員於春節期間犧牲假期服務國人，為因應春節期間醫療量能，衛福部已提前部署區域聯防機制，鼓勵醫院於春節期間開設門診，並提供相關補助，協調基層診所與藥局輪值服務。他期盼透過公私協力，推動各項醫療創新，讓醫療體系與最新的數位轉型相互結合，使科技能全面導入醫療服務領域，進而在推動「AI新十大建設」過程中，強化醫療與科技的緊密連結，打造真正的「全民智慧生活圈」。

行政院長卓榮泰今日出席「2026健康臺灣樂齡論壇：迎向超高齡社會的挑戰與契機」開幕典禮。（行政院提供）

