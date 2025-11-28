卓揆：培育優秀棒球選手 為臺灣爭取榮耀
記者吳典叡／綜合報導
行政院長卓榮泰今（29）日前往花蓮國福棒壘球場出席「第32屆原棒協關懷盃開幕儀式暨棒球豐年祭」，與來自全國各地及日本少棒隊伍共同迎接臺灣年度基層棒球盛事。卓揆表示，棒球是臺灣深受許多人歡迎與投入的重要運動項目，未來在運動部全力推動下，將與原住民族委員會共同攜手合作，持續在全臺及花東地區原民部落及各級學校找出更多優秀的棒球選手，並積極培育訓練，讓他們在國際舞臺上發光發熱，為臺灣爭取金牌冠軍。
卓揆表示，本屆關懷盃賽事選在紅土球場舉辦，如同走向國際舞臺的「紅地毯」般，期待每位小選手未來都能走向國際和更高層次的職棒殿堂，在國際賽場上發光發熱，為臺灣爭取更大光榮，進而邁向人生下一個關鍵勝利，同時也能持續為國家培養優秀的下一代選手。
卓揆指出，本屆活動主題為「Kulumaha─回家得分」，就是布農族語「回家」的意思，也象徵回到最傳統、最在地、最基層、最具文化意義的全民運動，而每位選手最期待的就是「回到本壘」得分，每一次得分都是屬於選手榮耀的時刻。卓揆提到，台9線馬太鞍溪涵管便道今日午間已重新通車，這兩天從光復鄉以南地區前來花蓮市參賽的選手們，雖然還是要從替代道路繞道進入花蓮市，但回程時將能走台9線順利回家，政府一定會讓東部鄉親有一條安全快速回家的路，「大家一起Kulumaha」。
卓揆說，運動部除推展全民運動與國際競技運動之外，更積極扶植國內運動產業發展。當運動產業蓬勃發展後，將能連帶照顧所有選手，並促進全民運動的發展，達成「人人都是運動人，人人都是體育人」的目標。
卓揆出席「第32屆原棒協關懷盃開幕儀式暨棒球豐年祭」，與來自全國各地及日本少棒隊伍共同迎接臺灣年度基層棒球盛事。（行政院提供）
