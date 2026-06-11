卓揆：學貸減碼、展延寬限期至2年將上路

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▲卓榮泰於行政院會表示，從下半年開始，新的115學年度起，學貸利息減1%至0.775%，展延寬限從1年變2年就可以上路。（圖／行政院提供）

[NOWNEWS今日新聞] 總統賴清德推動台灣人口對策新戰略，對此行政院長卓榮泰今（11）日於行政院會表示，教育部用最短的時間，修正發布《高級中等以上學校學生就學貸款辦法》，從今年下半年開始，新的115學年度起，學貸利息減1%至0.775%，展延寬限從1年變2年就可以上路，另呼籲朝野政黨，這次行政院提出的18項措施，都是經過財務衡平考量，希望朝野政黨可以共同支持行政院的方案。

爲因應台灣人口對策新戰略18項措施，行政院會近期啟動相關法案修法，在5月28日院會已通過《性別平等工作法》及《就業保險法》，今日進一步通過《軍人保險條例》；而考試院也召開院會，同步通過《公務人員考試法》、《公教人員保險法》和《公務人員任用法》。

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對此卓榮泰說，代表行政院感謝考試院的全力協助。行政院和考試院今天所通過的4項法案，將會讓全國軍公教同仁和勞工條件一致。0到3歲的「育嬰假」全面升級為0到6歲的「育兒假」，育兒留停津貼也將升級為「6+3」，只要雙親都請滿6個月，雙親都可以額外再請3個月，雙親總共合計可以請18個月的育兒留停津貼，希望透過這個政策，鼓勵雙親共同照顧，達成照顧更平等、職場更友善的目標。

卓榮泰也感謝教育部，用最短的時間，修正發布《高級中等以上學校學生就學貸款辦法》，從今年下半年開始，新的115學年度起，學貸利息減1%至0.775%，展延寬限從1年變2年就可以上路，另呼籲朝野政黨，這次行政院提出的18項措施，都是經過財務衡平考量，希望朝野政黨可以共同支持行政院的方案。

最後卓榮泰說，行政院將組成「人口對策新戰略執行小組」，自己擔任召集人、副院長鄭麗君擔任副召集人、秘書長張惇涵擔任執行秘書，也請政委陳時中、葉俊顯擔任副執行秘書，除了加速落實現有18項「家庭支持」外，也同步就「銀髮世代」、「全齡育才」及「全球攬才」三個戰略面向盤整完整計畫，請相關部會全力配合推動四大人口對策新戰略，自己也將定期召開會議，盯進度、趕進度、拚進度，回應世代需求、回應人民期待。

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