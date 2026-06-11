卓揆：學貸減碼、展延寬限期至2年 下半年上路

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記者郭曉蓓／臺北報導

總統賴清德近期提出「臺灣人口對策新戰略」18項家庭支持措施，行政院長卓榮泰今（11）日在行政院會宣布，配合臺灣人口對策新戰略，教育部已修正發布《高級中等以上學校學生就學貸款辦法》，從今年下半年開始，新的115學年度起，「學貸利息減1%至0.775%，展延寬限從1年變2年」就可以上路。

行政院發言人李慧芝今日主持行政院會後記者會時表示，教育部長鄭英耀說明學貸減碼相關法規已經完備，預計今天就會公告相關法規。卓揆在會中感謝教育部用最短時間修正發布高《高級中等以上學校學生就學貸款辦法》，預計今年下半年，也就是新的學年度起學貸利息將減1%，從原本的1.775%降至0.775%，展延寬限期則從1年變成2年。這次政府提出的18項措施，都是經過財務衡平考量，希望朝野政黨可以共同支持行政院的方案。

卓揆表示，行政院將組成「人口對策新戰略執行小組」，由他擔任召集人、副院長鄭麗君擔任副召集人、秘書長張惇涵擔任執行秘書，也請政委陳時中、政委葉俊顯擔任副執行秘書，除了加速落實現有18項「家庭支持」外，也同步就「銀髮世代」、「全齡育才」及「全球攬才」三個戰略面向盤整完整計畫；請相關部會，全力配合推動四大人口對策新戰略，並且定期召開會議，盯進度、趕進度、拚進度，回應世代需求、回應人民期待。