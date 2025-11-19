卓揆：完善應變 提升全社會防衛韌性

記者劉宸瑋／臺北報導

行政院長卓榮泰昨日主持「行政院動員會報114年度會議」，頒獎表揚執行動員工作有功單位及個人。其中，國防部軍醫局局長蔡建松中將帶領軍醫官兵同仁，推動國軍前進外科小組（FRSD）醫療，並與相關部會交流合作，榮獲「114年推動全民防衛動員準備事務績優人員」獎項。

表揚災防有功單位及個人

會議由行政院政務委員季連成、國防部長顧立雄等會報委員與行政院國土安全辦公室、災害防救辦公室及22個直轄市、縣（市）政府代表出席。首先播放年度動員紀實影片，並由卓揆頒獎表揚有功單位及個人，肯定渠等在工作上盡心盡力的表現。

獲得推動全民防衛動員準備事務績優人員獎項的蔡局長，除積極協助推動FRSD醫療規劃，亦配合衛福部及相關單位辦理手術團隊訓練與戰傷救護教育，逐步提升軍民醫療量能；近年並參與推動「三軍血液計畫」及國軍捐血站規劃，強化戰時與災害時的血液供應與醫療支援能力。

城鎮韌性演習 明年跨縣市演練

卓揆指出，在中共持續以灰色地帶行動、資安攻擊、錯假資訊與認知作戰威脅國家安全，以及氣候變遷造成災害日益頻繁情勢下，各部會更須提高警覺，建立完善應變機制，以因應各項挑戰。為此，明年將擴大城鎮韌性演習規模，並首度推動跨縣市協同演練，要求各部會及地方政府加強與鄉里及民眾溝通，整合民防、替代役備役、志工團體等民間力量，並擴大企業與社區參與，共同提升全社會防衛韌性，建構強韌且堅實的緊急應變體系。

顧部長則對各部會投入與配合推動動員準備，表達肯定與感謝，並表示，未來將透過城鎮韌性演習持續模擬各類複合式威脅情境，檢驗政府跨部會應變能力與地方防救災能量；同時搭配推廣《臺灣全民安全指引》手冊，強化民眾對戰爭、災害與資安威脅的風險認知，使全民具備基本應變能力，俾持續提升國家整體韌性，保障社會穩定運作。

卓揆指出，國家面對中共威脅及天災影響，須提高警覺、時時戒備，建立完善因應機制，做好萬全準備。（記者劉宸瑋攝）