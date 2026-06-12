卓揆：將蘭花帶進國際電腦展 展示台灣智慧農業成果

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台灣花卉產業外銷產值逐年提高，其中，蘭花為最具台灣代表性的外銷品項。行政院長卓榮泰今日(12日)前往台南視察花卉創新園區研究發展中心時，建議未來可將台灣蘭花帶進COMPUTEX(台北國際電腦展)會場，讓世界各地的科技產業人士不僅看見台灣的半導體與晶片產業，也能看見台灣的蘭花產業。

農業部去年(2025年)將台南後壁的「台灣蘭花生物科技園區」轉型升級，整合花卉試驗研究資源，成立花卉創新園區研究發展中心(花創中心)，作為我國首個結合研發、技術驗證、產業服務與園區經營的花卉產業專責機構。

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行政院長卓榮泰今日前往花創中心視察，他在致詞時表示，政府推動六大區域產業生活圈，帶動各地方產業均衡發展，而台南是蘭花產業重鎮，也是台灣最具代表性的花卉產業聚落之一，政府希望將地方產業與整體國家發展藍圖結合，提升台灣整體競爭力。

他指出，去年因美國關稅措施及國際市場變化帶來不確定性，花卉產業受到衝擊。行政院與農業部持續協助產業因應挑戰，準備了新台幣300億元農安基金，協助業界穩定經營。另外，近年極端氣候也帶來挑戰，政府除持續強化災害防救工作，也透過農損補助及復耕措施降低農民的損失。他強調，面對挑戰最重要的是提升產業韌性。

卓榮泰表示，花創中心已形成重要的花卉研究發展核心地帶，透過一站式服務協助業界取得技術支援與研發成果，加速產業升級與轉型。他肯定花創中心團隊持續投入技術研發，協助花卉產業提升競爭力。

他並提到日前剛結束的COMPUTEX(台北國際電腦展)展覽，表示未來應把智慧農業也帶到國際展會現場，讓世界各地的科技產業人士看見台灣除了半導體與晶片產業外，也擁有漂亮的蘭花產業。他說：『(原音)我們前幾天才結束COMPUTEX的展覽，未來在那個展覽的時候，就要把蘭花擺在前面，我們說把AI匯入農業，我們應該要把智慧農業引到會場去，讓來看晶片的國際大廠看，原來台灣除了晶片之外，還有這麼漂亮的蘭花。』

卓榮泰強調，政府將持續作為花卉產業最堅強的後盾，透過技術研發、政策支持與預算挹注，協助花卉產業持續發展。他也期待蘭花成為台灣最美麗的產業之一，向國際綻放。