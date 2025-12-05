卓揆：小紅書遭封鎖1年內若未給法律或技術承諾 不排除直接斷掉
[Newtalk新聞] 小紅書遭內政部封鎖1年，行政院長卓榮泰今（5）天傍晚接受廣播節目專訪時表示，由於小紅書產生的詐騙金額達新台幣2億元，且小紅書上的不當內容也妨礙青少年的身心成長，政府會觀察小紅書在未來1年是否給法律或技術承諾，如果繼續不理，下一步可能就不是時間的問題了，我們應該有更好的科技方式可以處理，「可能就直接斷掉也不一定」。
內政部昨天宣布，小紅書近2年涉詐案1706件且對發函「已讀不回」，因此發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。卓榮泰今天接受廣播節目「寶島全世界」專訪時指出，Meta、LINE、Google、Threads都已落地被納管，落地就能找到負責人與負責公司，一旦出現詐騙不實的廣告，政府就能要求業者在指定時間內下架，未下架的話就可以處罰，Meta就曾被重金開罰過。
至於TikTok的部份，卓榮泰說，雖然TikTok對政府的要求有回應，但若持續不改善，政府也不能容忍，會請數發部持續注意。而小紅書根本不願落地、也完全不理會政府要求，目前因為小紅書產生的詐騙金額達2億，且除了詐騙外，有很多親子團體非常在意小紅書上的不當內容恐妨礙青少年身心成長，但小紅書都不願配合處理。
主持人鄭弘儀追問，若小紅書持續置之不理，政府該如何因應？卓榮泰回應，下一步可能就不是時間的問題，應該要用更好的科技手段考慮直接斷掉，但仍會觀察小紅書在這1年當中，是否給予更好的法律或技術承諾。
