卓揆：年度總預算尚未付委 國防受影響最多

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（8）日出席行政院會後記者會指出，「115年度中央政府總預算案」送立法院審議已逾4個月，這是憲政史上首次進入新年度還沒有交付委員會審議的情況，總計將影響新臺幣2992億元預算；國防預算受影響達752億元最多，包括戰鬥個裝、F-16的後勤維護等都列入總預算，相關計畫不能及時展開，受到極大影響。

行政院會今日討論通過主計總處所提的「115年度中央政府總預算案未能依限完成審議的影響」報告，卓揆率各部會首長出席院會後記者會時表示，總預算案未審議通過，影響不得動支的預算為2992億元，其中新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1805億元、第一與第二預備金及災害準備金計170億元，包含國安、治水、地方補助等都受影響。

卓揆表示，國防預算所受影響最多，高達752億元，在嚇阻戰力、不對稱戰力建構、照顧官兵、保護戰鬥人員、建軍備戰及後勤維護等重點項目，都受到極大影響。在今年度中央政府總預算當中，戰鬥個裝、F-16的後勤維護、部隊戰演訓任務等，都在這752億元中，相關計畫不能及時展開，影響之大難以形容。政府必須讓國軍面對中共武力威脅、努力守護人民安全時，能有新型武器、充足油料裝備與完整戰備維修當後援。

卓揆提到，外交部111億元受影響，佔外交部今年總預算案的4分之1。交通部115年度共編列75億元補助「T-Pass行政院通勤月票執行計畫」，若預算無法及時通過，將影響全國103萬人的通勤權益。此外，受衝擊還包括河川及排水整體改善計畫147億元、AI新世代建設311億中的102億元屬新興計畫、健康臺灣醫療與社會福利部分有70億元、生育補助每胎補助到10萬元的40億元、布建公托設施13.7億元、校舍整建與排水汙水系統21億元、臺灣品牌賽事與地方運動場館整建38.8億元等。

卓揆進一步表示，今日院會中已有13個部會陸續說明預算遲未審議所造成的衝擊，影響層面已擴及地方財政與建設，包含與地方建設及社會福利相關的637億元新興計畫，恐因預算卡關而難以如期推動。新版《財劃法》對地方財政分配不均，中央特地在總預算中編列321億元，確保相關縣市獲配統籌分配稅款及補助款不少於去年。如今總預算未審查通過，屏東縣、臺南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市財務調度將出現問題，恐怕要舉債，希望立法院儘速審議總預算案。

卓揆強調，國家正跟時間賽跑、跟全世界競爭，如此拖住國家往前走的腳步，會讓國家失去現在的競爭力。總預算案是政府守護國人健康與安全的承諾，相關工作不能停、也不能慢，期盼立法院盡快審議總預算，朝野政黨能共同合作；審預算是立法院的職責、編預算是行政院的工作，若兩院共同合作，為臺灣投資未來、把握現在，才能守護國安、壯大臺灣。

行政院長卓榮泰率各部會首長出席行政院會後記者會，呼籲立法院盡速審理「115年度中央政府總預算案」。（記者郭曉蓓攝）