卓揆：建構育兒支持鐵三角 打造友善生養及職場環境

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記者郭曉蓓／綜合報導

行政院長卓榮泰今（9）日訪視「行政院新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園」時表示，總統賴清德提出「臺灣人口對策新戰略」，除銜接「0至6歲國家一起養」政策，明年更進一步推動「0至18歲成長津貼」支持措施。政府基本理念是「生兒育女是年輕人的權利與意願，但養兒育女是政府與國家的大事」，政府會負起責任，全面減輕年輕家庭負擔，並建構「父母照顧小孩、企業支持父母、政府支持企業」的鐵三角結構，完善育兒支持體系，提升年輕世代生育意願。

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卓揆指出，他一直期盼行政院院本部能設置托育中心或職場互助教保服務中心，讓同仁在工作時能安心兼顧家庭照顧需求，但可惜目前院區尚無合適空間。職場設置托育中心最大的意義，在於小朋友可以陪同父母一起上下班，知道父母在哪裡，也可以就近獲得很好的陪伴與照顧，讓小孩快樂、父母安心，有助於更多年輕人在國家推動生育政策的過程中更願意投入與支持。

卓揆表示，此次訪視的新莊聯合辦公大樓非營利幼兒園環境相當優質，擁有寬敞戶外活動場域、植栽綠地及晴雨活動空間，不受天候影響，並兼具遮陽效果，提供孩子更適合成長與探索的環境，讓孩子不需長時間與水泥建築為伍。他認為，在場地條件許可下，其他公部門未來規劃教保設施時，也應以新莊聯合辦公大樓非營利幼兒園為標準，規劃及設計更多適合小朋友活動的空間。

卓揆表示，教育部協助各部會盤點685處場域後，已設立166處非營利幼兒園及職場互助教保服務中心，並由教育部邀集學者專家逐一至實地評估；此外，全國各級學校也已設置超過2,800處相關托育據點。在「臺灣人口對策新戰略」五大面向的「強化托育」部分，政府一直期待公部門能廣設托育機構，同時也鼓勵民間企業參與投入。

卓揆說，對於企業新設托育機構，除由政府最高補助500萬元，協助完善托育設施之外，企業支出金額的200%，還可從營利事業所得額中減除。此外，對於已建置托育機構的企業，考量後續長期營運成本，也請相關部會持續研議及檢討相關補助措施，讓業者能夠持續維護設施設備、提高照顧品質，服務更多家庭，使政策得以長期延續推廣。

行政院長卓榮泰今日訪視「行政院新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園」，並說明政府政策。（行政院提供）