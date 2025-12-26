卓揆：強化大型活動及重要交通節點安全監控與應變效率

行政院發言人李慧芝轉述行政院院長卓榮泰指裁示事項

行政院會後記者會

行政院今天（26日）召開臨時院會，針對1219隨機襲擊事件，行政院院長卓榮泰於院會中率領全體閣員向罹難者進行默哀，針對後續可能發生的模仿效應，卓院長在聽取內政部及交通部所提出的「近期大型活動及重要交通節點安全強化措施」後指示，將來只要大量人潮聚集，各政府機關應事先開設應變中心、防制危安事件發生。

行政院發言人李慧芝轉述行政院院長卓榮泰指裁示事項表示，近期大型活動眾多，動輒萬人以上，甚至超過2、30萬人，安全的維護是政府最基本的責任，務必強化預防並有效的安全處置。針對交通運輸以及大型活動的安全維護，要請警政署、交通部、各縣市政府與各捷運公司都必須要妥善地規劃，只要有大量人潮的聚集，都應該事先開設應變中心，隨時掌握狀況，防制危安事件發生。

廣告 廣告

另外，卓院長指出，國內各大重要車站，像臺北車站等多系統共構的複合型交通樞紐，必須要整合資訊通報、監控與以及協調機制，強化整體安全的管理，請內政部警政署、交通部以及海委會海巡署要針對轄區內所有的全國陸、海、空運以及觀光的場站，全面升級監控以及應變效率。

有關1219臺北市隨機襲擊事件，除了內政部、法務部持續偵辦，釐清案情的動機為首要，也請衛福部偕同各醫療院所照顧受傷民眾，提供不幸罹難者家屬以及傷者、一般國人在心理支撐上所須一切措施。

卓院長指示，未來推動的重點包括強化現場的監控以及即時告警機制、精進情報統合的時效、強化治安快打聯防以及調查機制，並請內政部、交通部以及各縣市政府以這次事件為鑒，建立一套危機應處的標準作業程序，透過整合跨部會資源以及強化民眾自我防衛能力，構建構更具韌性的社會安全體系。