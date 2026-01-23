卓揆：從本週開始 府院展開全面跟產業界溝通跟座談活動

行政院長卓榮泰今（23）天南下參訪錸恩帕斯科技公司前受訪。 圖： 行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（23）天南下參訪錸恩帕斯科技公司前受訪表示，經過長達9個多月的時間，政府的談判團隊跟美方簽定了雙方投資備忘錄（MOU），雖然後續還有貿易的協定要處理，但已經讓業界感受到15%的對等關稅不疊加，跟相鄰近國家相較，我們的競爭力是保存住的，這點非常重要；但對於個別產業都還有不同的問題，政府現在就是要積極的走向民間、走向產業，所以總統也好，行政院也好，從這一週開始已經全面的跟產業界做各種的溝通跟座談。

卓榮泰說，政府的談判團隊經過長達9個多月的時間跟美方談定了第一階段，現在我們看到的雙方投資備忘錄，後續還有貿易的協定要處理，但我們已經讓業界感受到從一開始32%的對等關稅到20%，現在調整為15%，而且不疊加，跟相鄰近的國家相較，我們的競爭力是保存住的，這點非常重要；但個別產業都還有不同的問題，政府現在就是要積極的走向民間、走向產業，所以總統也好，行政院也好，我們在這一週已經開始全面的跟產業界來做各種的溝通跟座談。

卓榮泰指出，我們看到這是一家製程管路相當好的台灣隱形冠軍，我們想聽聽看，在這樣的關稅環境底下，還有需要政府多著力哪些？稍後我們還有其他的汽車零組件產業的座談會要去，「我想，整個走下來之後，會對我們接下來台美雙方貿易協定在簽訂後，更快速的把已經擬定的產業支持特別預算，全面而且廣泛的、有效的實施下去。那無論是對出口的多增加一些國際市場的開發，或者是我們對他們在國內的產業轉型、升級、研發，甚至於更多的金融支持，我們都會極力的、及時的做到位，我們也會要求我們的金融機構能主動來了解產業界的問題，主動的服務、主動的出擊，讓產業界能夠一方面調適關稅後，把國內該有的行政跟金融，跟我們對產業支持的各方面，我們積極主動來做到，這就是今天探訪產業的目的。

