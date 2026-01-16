卓揆：我與美4項談判目標全達成 凸顯雙方戰略夥伴關係

記者吳典叡／臺北報導

臺美對等關稅確定為15%不疊加，行政院長卓榮泰今（16）日表示，臺灣以「臺灣模式」與美方進行供應鏈合作，而臺灣有護國神山，只要主峰留在臺灣，可以立足臺灣、布局全球、行銷全世界。

我國自去年4月起與美啟動對等關稅磋商，並於美東時間本月15日進行總結會議，會後簽署投資合作備忘錄（MOU），並達成4項談判目標。

卓揆今日上午於行政院中央大樓1樓大廳發表談話。卓揆說，臺灣追求的4項談判目標全數達成，其中，對等關稅從32%降至15%且不疊加，獲得美國主要逆差國中最優惠的關稅待遇，凸顯美方將臺灣視為重要的戰略夥伴。

廣告 廣告

卓揆指出，臺灣也爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材家具等232關稅最優惠待遇，且還包括航空零組件其中的鋼、鋁、銅衍生的產品也是零關稅。

談到以「臺灣模式」引領業者進軍美國供應鏈的臺美供應鏈合作，卓揆進ㄧ步表示，兩類投資包含臺灣企業自主投資2500億美元，以及政府由信保基金提供2500億美元授信額度；大家常說臺灣有護國神山，只要主峰留在臺灣，臺灣就是山，可以立足臺灣、布局全球、行銷全世界。

卓揆提到，就結果來看，談判團隊經過長時間努力、多次協商完成這項工作，等於是擊出一支漂亮的「全壘打」，值得大家嘉許。

卓揆強調，後續希望所有部會、相關單位再接再厲，順利完成整個臺美貿易協議，將來協議也會依法送請立法院審議，也誠懇希望朝野共同支持這項得來不易的談判結果。