卓揆：打造全齡友善運動設施 就近照顧地方鄉親

記者吳典叡／綜合報導

行政院長卓榮泰今（10）日前往雲林縣視察元長鄉運動設施規劃情形時表示，此樂活運動館是透過縣府提案、立委爭取、鄉公所營運管理的「三位一體」合作模式，兼顧通用性、全齡化特色，及融入友善環境設計，讓長者能在社區內就近使用運動設施。運動部將依據鄉公所所提規劃核定1.2億元工程預算，促進及提升地方運動風氣。

卓揆今日在元長鄉視察該鄉的運動設施規劃情形。卓揆表示，此樂活運動館總經費約1.2億元，涵蓋籃球場、羽球場、桌球室、體健器材運動區、韻律教室及休憩遊樂室等設施。同時，也是透過縣府提案、立委爭取，以及完工後由鄉公所接手後續營運管理的「三位一體」合作模式。

卓揆強調，臺灣大型公共工程非常多，未來應落實在地化的小型工程，小型地方建設更能就近照顧地方鄉親，例如元長鄉樂活運動館兼顧通用性、全齡化特色，並融入友善環境設計，讓長者能在社區內就近使用運動設施。

談及體育預算，卓揆指出，運動部自113年至116年推動「優化全民運動與賽會環境計畫」，總經費106億元，目前地方所提計畫經費均已全數核定，但是，為因應後續更多計畫需求，運動部規劃延長計畫期程2年，並再增加超過60億元。

