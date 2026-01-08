卓揆：持續全力搜救F-16戰機失聯飛官 適時說明搜救進度

關切花蓮空軍基地F-16戰機事件及搜救進度，行政院長卓榮泰（中）今（8）日於行政院會表示，非常遺憾發生此事，務必持續全力搜救。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 關切花蓮空軍基地F-16戰機事件及搜救進度，行政院長卓榮泰今（8）日於行政院會表示，非常遺憾發生此事，感謝國防部即時應處，同時也要求國防部三軍、海巡弟兄姊妹及民間搜救人員，務必持續全力搜救。而此時失聯飛官家屬的心情必然十分焦慮，請國防部適時說明搜救進度，讓家屬能夠明瞭真相。

卓榮泰進一步指出，後續有關戰機飛航安全工作，國防部已著手進行，務必達到最高安全標準。至於整起事件發生的原因，以及近日各方相關說法或質疑，包含對國軍裝備整備情形及未來計畫，國防部均應於適當時間對外說明，讓國人瞭解國軍整備工作，以維護國軍戰力及國人對國軍的向心力。

卓榮泰期許，未來能就此次事件發生的原因進行全面檢討，思考是否可以做得更多、做得更好，並再次感謝國防部所有弟兄姊妹的辛苦，搜救工作還要持續進行，希望有好的發展。

