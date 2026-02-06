卓揆：持續加大力道 協助中小微企業升級轉型

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（6）日出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮時表示，政府持續加大力道支持中小微企業升級轉型，一年來共輔導24.7萬家企業，創造新臺幣逾97億元產值，金融支持核貸金額也達1785億元。政府目標是要透過「3策略、3配套、1窗口」服務，全速協助中小微企業推動數位及淨零雙軸轉型、擴大國際通路發展，同時也提供租稅優惠、普惠金融支持及信保機制等三項配套措施，並藉由「馬上辦服務中心」單一服務窗口，讓中小微企業獲得政府最直接的服務與協助。

經濟部中企署今日在臺北松山文創園區舉辦「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」，以「頭家無限商機製造所」為主題，集結逾380家中小企業共同參與。展覽為期2日，展示計畫執行一年來協助中小企業數位轉型、淨零轉型及通路拓展的具體成果。明日將舉辦主題論壇，另有「產品發表會」，由企業分享AI應用、在地創新與跨域合作成果。

卓揆致詞時指出，過去1年多來，政府對中小微企業投諸的政策協助，絕不亞於高科技產業，尤其許多中小微企業確實面臨數位及淨零雙軸轉型所帶來的挑戰，需要政府提供更多協助。

卓揆提到，「馬上辦服務中心」自去年以來，已輔導24萬7,830家企業、創造97.46億元產值、金融支持方面核貸金額達1,785.1億元，未來將擴大量能，持續服務更多企業家數。此外，在培育人才方面，該中心協助數位轉型培育達27萬7千多人次；在節能減碳淨零轉型方面，也透過引入能源技術服務業（ESCO）專業診斷，成功促成節電3.63億度、減碳20.6萬噸。

談及臺美關稅談判，卓揆說明，目前臺灣已取得15%稅率且不疊加原最惠國待遇稅率（MFN），讓臺灣產業能夠維持競爭優勢；此外，我國也在《232條款》中，成為全球首位獲得《232條款》關稅優惠待遇的國家。臺美再度向世界證明，雙方是民主產業鏈的戰略夥伴關係，對未來全國所有產業轉型絕對有更大助益。

卓揆進一步指出，總統賴清德也特別指示中小企業信用保證基金、臺灣中小企業聯合輔導基金會和金融單位要主動出擊，以電訪方式主動探詢國內中小微企業在關稅談判過程中，是否需要政府更多協助。目前金融單位正全面展開相關工作，他也會進一步調閱相關資料，確認金融單位是否與業界建立良好連結，了解中小微企業所面臨的困難及衝擊，並主動給予最全面的協助。

卓揆強調，不只企業需要轉型，國家也需要轉型，因此政府提出「AI新十大建設」，讓臺灣能夠從一個以製造業、高科技產業為主的國家，逐步邁向一個注重軟體設計、百工百業公平發展、全國各區域均衡發展的國家；期盼國人給予更多支持、國會給予政府合理預算、國際給予臺灣更多協助，讓臺灣朝更開放、更全面發展、更富強、更安全的方向前進。

行政院長卓榮泰今日出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮。（行政院提供）

行政院長卓榮泰期盼國人給予更多支持、國會給予政府合理預算、國際給予臺灣更多協助，讓臺灣朝更開放、更全面發展、更富強、更安全的方向前進。（行政院提供）

行政院長卓榮泰出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮，並參觀各主題展區。（行政院提供）