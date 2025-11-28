卓揆：推動堤防、橋梁與道路工程 提供花蓮鄉親更好生活

記者吳典叡／綜合報導

關心花蓮災後復原重建進度，行政院長卓榮泰今（29）日前往當地視察台9線馬太鞍溪橋重建及左岸河川堤防搶修搶險情形。卓揆表示，明年底馬太鞍溪永久橋北上線預計可雙向通車，116年則可完成南下線，期勉交通部公路局秉持「早一天完成，早一天安全，早一天方便」的服務精神，按照施工期程、注意施工安全，並與在地鄉親妥適溝通、和諧共處。同時，也責成行政院顧問李孟諺持續掌握左岸河川堤防工程進度，並請花蓮縣政府協助疏濬土方暫置區用地取得事宜。

廣告 廣告

卓揆抵達馬太鞍溪橋視察點後，首先聽取交通部公路局局長林福山說明橋梁搶修工程進度，共分三階段執行。第一階段為建置涵管便道，因受鳳凰颱風外圍環流影響而局部損毀，公路局已於今日午間搶通；第二階段為鋼便橋搶修，目前進度為41.4%，超過預定進度；第三階段為針對橋梁長期復建，預計北上線於115年底前完成，南下線116年完成。

卓揆表示，今年9月底樺加沙颱風外流環流造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖毀馬太鞍溪橋，公路局及施工團隊積極搶修，建置涵管便道供車輛通行，但是，該便道後續又遭鳳凰颱風沖毀，施工團隊在預定期程內如期完工，讓涵管便道在今日中午前搶通。

卓揆說，政府未來會持續發展觀光，明年度中央政府總預算案已將發展觀光列為「推升內需」重要的一環，同時將加速推動太魯閣災後重建工程，期盼大家攜手合作，共同實現「把長春祠還給太魯閣，把太魯閣還給花蓮，把花蓮還給全世界」的心願。

隨後，卓揆前往馬太鞍溪左岸河川堤防視察搶修搶險情形，並聽取經濟部水利署署長林元鵬說明工程進度簡報。此次鳳凰颱風造成左岸溢堤是河道淤積嚴重所致，水利署在溢堤後投入人力機具日夜趕工，同時持續辦理緊急疏濬工程，預計115年底前累積疏濬達1千萬立方公尺。

卓揆視察台9線馬太鞍溪橋重建及左岸河川堤防搶修搶險情形。（行政院提供）

卓揆前往馬太鞍溪左岸河川堤防視察搶修搶險情形，並聽取經濟部水利署說明工程進度簡報。（行政院提供）