卓揆:推動廚餘養豬政策調整及廚餘去化 落實防疫第一

農業部與環境部就「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」今天(4號)在行政院院會進行報告，行政院院長卓榮泰表示，今（114）年10月21日檢驗出首例本土非洲豬瘟案例之後，他要感謝各部會及各地方政府近日來共同努力，以最高標準防範疫情再度入侵，他也指示此案須達到「防疫第一、去化無虞、輔導轉型、循環利用」等四項要求。

行政院發言人李慧芝轉述卓揆在行政院院會指裁示事項表示，防範非洲豬瘟入侵須達到「防疫第一、去化無虞、輔導轉型、循環利用」等四項要求，卓院長請環境部及農業部協助地方政府，透過嚴謹管控機制及科技工具，確保轉型期間使用事業廚餘等符合規範廚餘養豬，落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，以銜接未來全面禁養後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保的雙重目標。

發言人表示，會中卓院長也責成教育部、衛生福利部、農業部及環境部等各部會，協力規劃推廣惜食教育，宣導減少食物浪費，並從源頭進行廚餘減量；同時也請各縣市政府合力面對未來可能的焚化廠歲修或突發狀況，發揮區域聯防功能，共同面對各項後續工作，並請環境部協助各縣市做好區域聯防工作。

卓院長責成農業部全力推動轉型輔導措施，透過飼料補助、餵飼設備補助及必要技術支援，強化業者飼養管理能力，協助業者順利轉型為飼料養豬，並確保全國轉型最後期限明年(115年)12月31日如期完成。

卓院長請環境部擬具行動計畫，中長期朝堆肥化、能源化或黑水虻等再利用方式推動，並督導及協助設施量能不足的地方政府，積極加速推動增設生質能源、高效堆肥、黑水虻等廚餘再利用設施，確保家戶及事業廚餘皆能妥善再利用；過渡時期，如仍有廚餘需進入焚化廠處理，也請環境部督導地方政府依循指引，並加強焚化廠戴奧辛檢測。