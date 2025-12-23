卓揆：推動擴大內需政策 為經濟注入量能

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰昨日主持行政院經濟發展委員會「包容成長分組顧問會議」時表示，會議以「擴大內需」為主題，將推動都市更新及危老重建政策，以及傳統觀光、會展經濟、演唱會經濟、國際體育賽事，促進觀光發展；加上政府規劃「6大區域產業及生活圈」計畫，投入近3000億元在全國各縣市推動150項以上重要地方基礎建設，都將在後關稅時代為臺灣經濟注入更大的量能。

卓揆指出，即便內外挑戰不斷，今年前3季經濟成長率分別為5.54%、7.71%與8.21%，整年度更上修至7.41%，創15年來新高；消費者物價指數（CPI）則控制在1.67%，持續穩定。

卓揆說，政府提出「強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例」草案，未來將1年編列1560億元、8年1.25兆元國防特別預算。賴總統一再強調，該項國防特別預算具3項重要指標，一是對臺灣國防安全形成安全屏障，建構「臺灣之盾」；二是引進高科技與人工智慧，加速擊殺鏈運作；三是採購新式精準武器之外，發展國防軍工產業在地化，盼能在全球非紅供應鏈中占有一席之地，成為我國經濟發展另一項重要工程。

卓揆聽取內政部「都市更新及危老重建政策推動情形」報告後，請內政部除了強化公辦都更機制，也應提升民間自行實施都更及危老重建量能。同時因應人屋雙老情形，也請內政部持續推動老宅延壽計畫，加強政策宣導與溝通，並檢討危老條例及其他法令是否完備，進而達到讓長者在地安養的重要目標。

針對「觀光發展推動情形」案，卓揆說，各相關部會應完全投入，爭取大型國際性會展、會議、體育賽事、演唱會在臺舉辦，吸引國際人士及學生來臺參與更多的觀光旅遊活動，以擴大內需，創造更多經濟效益。

卓揆昨日主持行政院經濟發展委員會「包容成長分組顧問會議」。（行政院提供）