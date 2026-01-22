卓揆：提前部署春節期間急診量能及藥品供應 業者若涉違法務必處理

行政院長卓榮泰今（22）天主持行政院會。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（22）日於行政院會表示，衛生福利部已記取過去經驗，針對春節期間各種急診量能提前部署，並設立輕急症中心，以因應民眾醫療需求；同時也請各醫療機構院所，中央地方全力配合，期盼讓國人度過一個平安、健康的春節。卓榮泰表示，若藥品供應業者未依規定辦理，應再強力要求；若涉及違法情事，務必依法處理，確保藥品供應穩定，絕不容許有任何差錯。

卓榮泰說，藥品供應是醫療量能的重要一環，至於近日傳出高血壓用藥和抗凝血藥物有短缺現象，他請衛福部持續與國內外藥廠、藥商協調，確保藥品穩定供應，也請國內各藥局在供應上保持穩定，讓國人能夠得到必要且安全的醫療保障，並請衛福部及早啟動預防機制，適時有效因應。

廣告 廣告

針對藥品短缺通報系統，卓榮泰強調，若業者未依規定辦理，應再強力要求；若涉及違法情事，務必依法處理，確保藥品供應穩定，絕不容許有任何差錯，並請陳時中政委協調各方資源，確保藥品能充分供應。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政院拍板「國民年金法」修正草案 約176萬人可望受惠

預計政院今拍板！國民年金給付將提高並即時反應CPI 176萬人可望受惠