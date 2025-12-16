卓揆：提高品質及生產效率 讓臺灣農業科技成為世界新典範

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（16）日出席「2025國家農業科學獎」頒獎典禮時表示，農業是國家立國的根本，在國家富強的過程當中，不能沒有農業的推動力；政府將以政策引導、充裕經費及農業科技，提高農業品質及生產效率，進一步發展跨領域及跨國合作，讓臺灣的農業科技不僅向外輸出，也成為全世界的新典範。

為表彰於前瞻創新、社經發展、產業領航及環境永續等4類有卓越貢獻的優秀農業科學與技術研究人員，第4屆「2025國家農業科學獎」經評審評選出12個團隊及潛力新秀3人獲獎，今日下午在農業部大禮堂舉行頒獎表揚典禮，卓揆出席致詞並頒獎傑出團隊獎。

卓揆指出，「國家農業科學獎」是臺灣農業科技界的「奧斯卡獎」，感謝所有獲獎團隊及獲獎人，引領國家在智慧農業、科技農業、精緻農業等各方面持續發展，也讓農業成為國家不可或缺的重要產業。農業是國家立國的根本，科技則能引領產業創新，在國家富強的過程當中，不能沒有農業的推動力，在座得獎者長年辛勤地在實驗室、田野間，上山下海進行農地的耕作、研發及生產，盼使農糧安全、農業生產、農民收益及經營環境永續獲得更多進展，他要代表政府與人民向大家表達最高的敬意。

卓揆提到，總統賴清德提出「國家希望工程」願景，農業即為其中重要一環，以「智慧、韌性、永續、安心」四大主軸，提供農業發展的政策方向，希望創造更安心的經營環境、更穩定的供需秩序及更安全的糧食安全。

卓揆進一步表示，因應氣候變遷與人口結構改變，傳統耕作方式及生產模式，已無法解決當今農業遭受的問題，因此須不斷利用科技更新及智慧創新，以新思維及新做法，帶領臺灣農業取得更多進展，讓農業能更創新、韌性、永續發展。

卓揆說，能夠因應氣候變遷的新選育品種、可以有效防治各種病蟲害與延長保鮮期的新技術、讓水產棲地環境更永續的繁養殖技術等，這些新技術加上新的農業設備及建設，讓政府可以與農民在農業革命的道路上一起努力；也請農業部持續提供農民朋友在創新、研發及永續過程中所需協助。此外，有關總經費58億元的第二期冷鏈計畫，除了協助地方強化冷鏈設備外，也期待能加強農業合作社及農企單位的整合與合作。

卓揆強調，糧食安全是國安的重要一環，須確保國人的糧食安全在平時或災害來臨時皆不會受到威脅。為確保臺灣農業永續發展，政府將以政策引導、充裕經費及農業科技，提高農業品質及生產效率，進一步發展跨領域及跨國合作，讓臺灣的農業科技不僅向外輸出，也成為全世界的新典範。

卓揆也感謝農業部長陳駿季及農業部所有同仁，在2個月前面臨非洲豬瘟來襲時，用盡所有方法將疫情侷限在案例場，未擴散至外縣市；而臺灣若要重返非疫區，必須向「世界動物衛生組織」通報後3個月內無新案例始得申請。他請全國農民朋友與農業部一起努力完成這項目標，臺灣有信心、有能力、也有充足準備，要讓臺灣豬肉產品早日昂首挺胸重返國際社會。

行政院長卓榮泰出席「2025國家農業科學獎」頒獎典禮， 感謝農民朋友引領臺灣農業朝向創新、韌性及永續發展。（行政院提供）