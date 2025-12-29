卓揆：文化幣明年擴大發放 13-22歲領取1,200點

記者郭曉蓓／臺北報導

為支持青年、促進我國文化產業發展，行政院長卓榮泰今（29）日出席115年「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會時宣布，自明年起，全國13至22歲青年將全面發放1,200點文化幣，他鼓勵青年朋友多多使用文化幣，讓文化豐富大家的生命，同時也期勉大家善用創意金頭腦，以改變國家未來走向。

卓揆到場後，首先觀看文化幣推廣影片，並聽取115年文化幣推動重點，包括擴大常態化發放至13-22歲，每人1200點，並導入APP遊戲化體驗 ，各項文化幣加碼優惠包括獨立書店2點送1點、國片結伴贈百點、表演藝術青年席位優惠、視覺藝術青春票、消費滿200點立即抽獎等。文化幣1點等同於新臺幣1元，用於看電影、表演、買書、逛博物館等藝文消費，旨在深化臺灣青少年文化體驗與認同。

卓揆致表示，文化幣前（112）年開始推動時，僅發給18至21歲青年每人1,200點，去年將適用年齡層擴大至16至22歲，今年試辦13至15歲每人600點文化幣；文化幣自112年推動以來，每年領取率都有80%以上，而13至15歲領取率相對較少，約67%。

為鼓勵更多青少年接觸文化產業，卓揆宣布，自115年起，全國13至22歲青年將全面發放1,200點文化幣，政府用更大的力量支持青年朋友，同時未來文化幣若使用踴躍，文化部長李遠也承諾：「用得愈多，他就會發得更多，一直往上加」，希望青年朋友早領早享受。

另一方面，為強化青年公共參與，有效發揮青年力量及功能，卓揆指出，行政院成立「行政院青年諮詢委員會」，本月16日召開第5屆第2次會議，與青年諮詢委員進行意見交流。他特別肯定林彥廷委員在會中提出「長照3.0計畫應強化青（少）年家庭照顧者支持措施」一案，因此在18日行政院院會議案中，也特別安排衛福部進行「115-119年推動強化社會安全網計畫2.0」報告。透過青年朋友的創意金頭腦，提出一個很好的想法，就有機會形成國家政策，進而改變國家，這就是年輕人的功能。

此外，卓揆提到，行政院也推動「青年百億海外圓夢基金」，只要青年朋友有想法拿出提案，經過審核後，就會用政府的力量將大家送往海外學習，實現「政府幫青年圓夢，青年幫國家圓夢」目標。而該計畫推動的第一年，已成功送1,400多位臺灣青年走向世界實現夢想，目前相關單位也正在彙整這些年輕朋友的精采故事，希望成為激勵更多人的力量。

行政院長卓榮泰出席115年「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會，鼓勵青年朋友多多使用文化幣。（行政院提供）

