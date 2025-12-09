卓揆：新版財劃法讓各縣市「富的越富，窮的沒辦法變好」 政院不可能違法編列預算

行政院長卓榮泰今（9）日率行政院祕書長張惇涵、財政部長莊翠雲等多個部會首長出席商總舉辦的「行政院長卓榮泰與商業領袖座談會」。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 外傳行政院不執行再修版「財劃法」，在野黨揚言究責。行政院長卓榮泰今（9）日)與全國商業總會座談時強調，立院的「財劃法」再修版將讓明年中央政府總預算超過舉債上限15%，逼迫政院違反「公債法」編列預算，他反問，若董事會做出要公司違法的決定，董事長、負責人是否執行？卓榮泰強調，中央只是要有調節地方財政的能力，並非要集權，政院版「財劃法」可增加地方自主財源，也不會違法，可惜至今未被立院朝野黨團接受。

全國商業總會今（9）日舉辦「2025行政院長與商業領袖座談會」，卓榮泰致詞時做了以上表示。

卓榮泰說，立法和行政本該一體，但最近立院通過一些法案要行政院執行，他認為有所困難。卓榮泰進一步說明，立法院通過的「財劃法」再修正版會讓政院明年必須再多舉債新台幣2,600億，使得舉債高達5,600億，超過「公債法」規範的15%上限，此舉造成行政院違法編列預算，預算案也會淪為違法。

卓榮泰反問現場商業領袖，若這種情形發生在企業內，會如何執行？如果你們的董事會或是股東會通過了一項要公司執行的各種規定，但違反了公司法、證券交易法、商業會計法或種種證券交易的會計準則，你們會不會執行？還是會尋求救濟的方式？

卓榮泰指出，行政院針對財劃法的上一版及此次的再修版都提出覆議，但都遭到立院否決。其中，上一版修法後發現計算公式有誤，導致345億分配不出去，且行政院的覆議理由載明中央、地方權限劃分不清，錢以統籌分配款形式分給地方，但事權都留在中央，讓中央沒錢執行，而且也造成各縣市「富的越富，窮的沒辦法變好」。

卓榮泰說，過去10多年來，政府對地方做了很多補助，對比2012年地方政府歲計賸餘為負586億，去年已經回到正818億，未來若沒按照中央地方權限劃分，中央將成為空虛的中央政府。

卓榮泰強調，依照行政院版財劃法，一年可多撥1,800多億給地方當自主財源，且中央不會違法，給地方的統籌分配稅款、一般型補助跟計畫型補助也都會比今年多，「有合理的調整」，但很可惜沒被立院接受。

