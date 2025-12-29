卓揆：確保台灣空域和海域安全 否則中國必將成為國際公敵

行政院長卓榮泰今（29）日出席115年「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會前受訪，回應中國解放軍在台海週遭軍演。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 對於中共再次發動環台軍演，行政院長卓榮泰今（29）天下午受訪時強調，中華民國政府嚴厲的要求中共當局應該停止所有的演習，如此的窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。其次，凡在我中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國當局都應該保證其安全，不受任何的危險、威脅，否則中國必將成為國際公敵。

卓榮泰下午出席115年「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會前受訪，做了以上表示。

至於刻意挑在國民黨立委集體出訪後，以及號台北和上海「雙城論壇」結束後，刻意舉行這種惡意的演習，正足以證明兩件事情：第一，中國正無所不用其極地用盡各種手法，在分化我們，在造成我們社會的對立，國人必須明察，大家必須冷靜；第二，這樣的行為，在我們看來，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，而認為中國還有善意的任何幻想也終將破滅，而徒勞無功。

卓榮泰指出，希望我們國人真正體會到唯有團結，沒有敵人；唯有實力，才有和平，朝野各界一致把中央政府總預算（案）以及國防特別預算（案）嚴審的通過，國家才有實力，社會才會團結。

