卓揆：積極溝通國防特別條例 即時闢謠

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰昨日表示，國防部所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，仍未付委審查，請國防部積極與朝野各黨團溝通說明，並即時澄清不符事實言論。國防部副部長徐斯儉則指出，1.25兆元預算中，3000餘億元在臺產製，餘皆向外採購，外界所傳只有3000億元向美購買，絕非屬實。

卓揆於行政院會表示，中央政府總預算案未能順利付委審查造成影響及實質妨礙，其中包括國防部752億元新增計畫、新興計畫未能執行部分。「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案對強化防衛韌性、維護國家安全，刻不容緩；請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要說明，以及針對外界及特定人士以故意或不符事實的發言，要即時澄清、清楚說明，避免類此言論繼續擴散，阻礙國家安全。

3千餘億在臺產製 餘對外採購

徐副部長出席院會後記者會時則指出，國防特別條例是因為臺灣面臨的威脅日益加劇，且國際與周邊地緣政治環境愈趨複雜，不確定性增高，所以希望透過一次性預算，確保資源穩定、集中，加速獲得所需的裝備跟能力，形成能應對威脅的即戰力。他進一步指出，為解決國防特別條例尚未付委、難循正式程序說明的情形，外交及國防委員會將於19日召開機密會議，未來若立院黨團有需求，也會循機密會議形式說明。

F-16黑盒子已定位 投入兵力持續搜救

此外，針對「0106」飛安事件，空軍參謀長李慶然中將於院會後記者會說明，「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）已做出精確定位，後續兵力將轉移執行打撈作業，並以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面實施後續搜救。昨日投入空軍4架次、海軍艦艇2艘進行搜救任務，今日則規劃投入空軍2架次。

空軍司令部表示，F-16戰機黑盒子發出的訊號，是在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下偵獲，該部對於社會各界的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，強調相關打撈規劃已積極進行，將盡快展開作業。

徐副部長（右2）出席院會後記者會時指出，1.25兆元預算中，3000餘億元在臺產製，餘皆向外採購，外界所傳只有3000億元向美購買，絕非屬實。（記者郭曉蓓攝）