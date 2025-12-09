卓揆：立法院只要好好審議「兩案」 其他都可以坐下來談

行政院長卓榮泰今（9）日上午出席「2025行政院長與商業領袖座談會」前受訪。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 針對行政院和立法院目前存在的僵局，行政院長卓榮泰今（9）日受訪強調，立院只要把中央政府總預算、強化防衛韌性特別條例和特別預算好好審議，其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談，我們為的就是讓人民能夠得到照顧、國家能夠持續發展、主權能夠受到保障和安全能夠勇敢捍衛，就是這樣如此而已，沒有其他的要求。

卓榮泰上午出席「2025行政院長與商業領袖座談會」前受訪，做了以上表示。

卓榮泰說，事實上，現在立法院最重要的是兩件事情就是趕快審查明年的中央政府總預算，這是攸關全國人民能夠在明年讓政府順利施政、好好的把國家發展照顧人民的一個最關鍵的預算，另外一個也是儘快審查強化防衛韌性的特別條例跟特別預算，這兩件事關係人民和關係國家的主權跟安全。

卓榮泰話鋒一轉指出，但立法院步步進逼、層層圍堵地提出許許多多現在不應該被大家花這麼多時間來討論的議案，包括：國籍法、中配取得身分證六年改四年等，這些都不是現在最急迫的。

卓榮泰強調，行政院心心念念、最在意的也是明年能不能順利的執行施政。「我等下會跟商業界的一些團體先進們一起開會，我也是要向他們表達很多國家重大建設會依序進行，但如果沒有中央政府總預算，所說的都將成為一種想法而已，不能成為一種做法。」

他說，立院只要好好審議中央政府總預算、強化防衛韌性特別條例和特別預算，其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談，我們為的就是讓人民能夠得到照顧、國家能夠持續發展、主權能夠受到保障和安全能夠勇敢捍衛，就是這樣如此而已，沒有其他的要求。

