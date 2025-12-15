卓揆：立院可提倒閣制衡 故不副署絕非行政權獨裁

針對行政院不副署《財政收支劃分法》遭在野黨質疑是「獨裁」，行政院長卓榮泰今天(15日)表示，即使行政院提出「不副署」，立法院仍可依照憲法對行政院長提出不信任案，仍有所謂救濟機制，絕非「獨裁」。卓榮泰並強調，若他被毀憲亂政的國會政黨提出倒閣、不信任案，將會是他畢生的民主勳章，他願意成為護憲的鬥士。

行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案遭藍、白否決後，最晚須於15日公告。行政院長卓榮泰今天親自召開記者會，宣布基於捍衛憲政秩序，他決定不予副署。

有媒體在記者會問及政院不予副署《財劃法》是否將加劇朝野對立？未來反年改法案是否也將比照辦理？明年度總預算及國防特別預算條例恐將持續卡關。行政院長卓榮泰表示，他已多次公開、私下、不拘任何形式拜會立法院長及各黨團，想尋求各種解決之道，但截至目前為止，政院所有努力都無法達成，就連與立法院長韓國瑜談好的後續工作也都無法如願，就像這次《財劃法》修法遭到突襲通過，令他感到無奈，所有國人也認為這樣的狀況長期下去，行政權一再被削弱，國家憲政體制將體無完膚，五院體制形同虛設，立法院就是「一院獨大」、「一院獨裁」。

對於在野黨批評政院「不副署」立院所通過的《財劃法》是「獨裁」，卓榮泰也強力回擊，表示所謂「獨裁」是一個機關做了任何決定後，沒有任何方式制衡、救濟。他認為立法院從擴權到搶錢甚至破壞憲政體制，無人可控制，這是「立法獨裁」；但立法院若對行政院提出的「不副署」有意見，卻仍可以依照《憲法增修條文》第3條第2項第3款規定，對行政院長提出不信任投票制衡，所以行政院「不副署」這項權力絕非行政權的獨裁。

卓榮泰強調，如果對行政院長提出不信任案是憲法賦予國會的救濟機制，「不副署」就是憲法賦予行政院長的救濟。卓榮泰說：『(原音)身為行政院長，我被一個毀憲亂政的國會政黨提出倒閣、不信任案，那將會是自己畢生的民主勳章，我願意成為護憲鬥士，我願意跟勇敢的國人站在一起，走上護國、護憲道路。』

行政院政務委員林明昕也補充說明「不副署」的理由。他指出，再修版的《財劃法》涉及五大違憲，包括增加中央政府整體預算支出新台幣2,646億元，且突破法定舉債上限，等同逼政院自廢武功，沒收施政決策權與推動權等。

林明昕並說，政院基於多次累積，必須反制「國會獨裁」、「多數暴力」，且依照憲法，國會可以聲請釋憲或提出不信任案予以制衡，三權或五權之間只要還有另一權可以制衡，就不叫獨裁。(編輯：許嘉芫)