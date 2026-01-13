卓揆：編列285億充實救災裝備 守護消防同仁安全

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（13）日出席「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」，頒獎表揚獲獎義消、防火宣導志工、救護志工、災害防救志工及消防楷模的貢獻。卓揆表示，政府預計投入約285億元充實相關救災防護設備，強化消防同仁執勤安全，並引進更多專家，透過個別或團體諮商，提供專業心理支持，請消防署務必全力落實。

卓揆指出，許多人從小就記得「119」這個電話號碼，代表國人有需要時，能夠即時獲得消防人員安心、信賴的協助。也正因如此，每年1月19日為全國消防節，藉以向全國辛勞付出的消防同仁表達感激與感恩。

廣告 廣告

卓揆提到，回顧2025年，無論是各地發生地震、臺中百貨公司氣爆事件，或花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流等重大事故，當國人同胞迅速撤離災區現場時，消防與救災人員總是與國人不同方向挺進第一線，守護國人生命財產安全；這種精神，不僅是一份勇氣與責任，更是對生命極為神聖的承諾，令人無限敬佩。他期許消防同仁在執勤、完成任務的同時，更重要的是確保自身安全與平安。

卓揆說，政府會從政策與裝備等各方面，全力協助消防同仁，強化第一線執勤安全。在未來各項中程計畫中，政府預計編列約285億元經費，用於廳舍改善、車輛汰舊換新、通訊設備更新，並加速且大量添購搶救機器人、無人載具等新式設備，協助消防人員在執行勤務時，更即時掌握現場風險、保護自身安全，期盼內政部與消防署儘速完成相關計畫，提供消防人員更完善的保障。

卓揆進一步表示，政府自2023年起已針對全國151處屋齡20年以上的消防廳舍進行整修，目前正陸續完工，希望能讓工作壓力繁重的消防同仁們，擁有更舒服安適的休息空間，將消防廳舍視作自己的家，每一位同仁都是「家人」。 除了硬體設備的提升外，他更關切如何為消防同仁提供必要的心理支持，尤其消防工作幾乎必須24小時隨時待命，每聽到警報鈴響，就要起身而動，長期累積的工作壓力極大，因此政府希望引進更多專家，透過個別或團體諮商，提供專業的心理支持，請內政部消防署全力落實。

行政院長卓榮泰今日出席「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」，頒獎表揚獲獎義消、防火宣導志工、救護志工、災害防救志工及消防楷模的貢獻。（行政院提供）