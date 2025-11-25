卓揆：總統赴日旅遊說遭誤解 明年3月祭多項國旅優惠
對於中國對日本祭出旅遊禁令，國策顧問康銀壽近日說，賴清德總統交辦「中國不去，我們去」，引發國旅業者不滿。行政院長卓榮泰今天(25日)表示，總統的意思是當你要出國時可以多選擇到日本，而非鼓勵沒有要出國的國人多到日本去，另外，交通部預計在明年3月祭出多項優惠盼吸引更多國外旅客。
日本首相高市早苗日前說台灣有事可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國反彈，日中關係陷入緊張，中國祭出旅遊限令。國策顧問康銀壽日前出席大台南國際旅展致詞說，賴總統說「既然中國不去日本觀光，我們就帶團赴日觀光」，並要在場業者共同完成此任務。此番言論引發國旅業者不滿。
行政院長卓榮泰25日立法院備詢前受訪及答覆國民黨立委羅廷瑋時表示，推動國內旅遊是政府未來中央政府總預算當中推升內需的重要一環，總統的原意是說國人若要出國可以多多到日本，在國內旅遊的人則留下來幫助國內觀光。卓榮泰：『(原音)總統的意思是，當你要出國時，可以多選擇日本，而非鼓勵國人沒有要出國、多到日本去。剛好要出國的國人，也許你要到別的國家去，可以多去日本。我們很希望國外旅客多來台灣。』
卓榮泰透露，交通部已研擬平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠、企業員工國內旅遊獎勵優惠，以及台灣PASS平日國旅優惠，預計在明年3月開始執行，因此，推升內需是加強國內觀光，引進更多國外旅客來台，希望大家不要誤會總統的原意。
卓榮泰指出，明年中央政府總預算攸關推升內需的部分，除了都更危老，還要發展觀光，而發展觀光還要結合交通、政策等；觀光署已提出4年新台幣500億元觀光推升計畫，也在行政院會中討論過，這會落實下去。(編輯：陳士廉)
