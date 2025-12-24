卓揆：臺日各領域深化合作 共促印太和平發展

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院長卓榮泰今（24）日接見日本前外務大臣河野太郎眾議員一行時表示，臺、日已建立具長期互信基礎的夥伴關係，雙方在經貿、投資與科技等領域持續深化合作，期盼共同促進印太地區的和平與發展。

卓揆今日接見日本前外務大臣河野太郎眾議員一行，感謝日本駐臺代表片山和之長期促進臺日關係，並強調臺、日是「同甘共苦的好朋友」，雙方在經貿、投資與科技等領域持續深化合作，並共同促進印太地區的和平與發展。

卓揆指出，截至今年11月底，雙邊貿易總額已超過767億美元，顯示經貿往來密切。台積電熊本第一廠已正式啟用量產，第二座晶圓廠也即將動工，象徵著雙方合作是建立在有互信基礎的夥伴關係上。

卓揆說，臺灣今年11月依照國際標準、科學依據及安全檢測結果開放日本福島食品輸臺，這是雙方期待已久的進展。在數位與科技合作方面，臺、日則在今年12月初簽署臺日數位貿易協定及地區海關合作備忘錄，強化網路安全、打擊走私並促進通關便捷。

卓揆進一步表示，行政院推動「AI新十大建設」過程中，國家高速網路計算中心與中華電信和日本NTT(日本電信電話株式會社)合作，引進全球首創的「全光網路」，預期可大幅降低能源耗損並提升傳輸速度，必定會對全球AI科技發展產生巨大影響。

卓揆也提到，去年日本能登半島與臺灣花蓮先後發生地震，雙方隨後共同組成「災後聯合調查團」，成為臺、日防災合作的新典範，並深化雙方在韌性建構上的合作。

卓揆強調，臺日共同目標就是促進印太地區的和平跟發展，期待日本持續與臺灣合作，共同推動臺日數位科技交流，深化在AI、數據、機器人、無人載具等各方面的合作。

行政院長卓榮泰接見日本前外務大臣河野太郎眾議員一行，盼雙方在經貿、投資與科技等領域持續深化合作，共同促進印太地區的和平與發展。（行政院提供）

