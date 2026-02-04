卓揆：臺日聯手合作 打造更堅固民主供應鏈

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰今（4）日接見「日本臺灣商會聯合總會」回國訪問團時表示，臺灣正全力推動「AI新十大建設」，盼與日本政府及民間產業進行更多連結；雙方合作將是「強強聯手」，在亞洲、印太地區及全世界持續扮演重要角色，打造更堅固的民主供應鏈。

卓揆指出，臺灣正全力推動「AI新十大建設」，發展「矽光子」、「量子科技」、「智慧機器人」及「無人載具」等關鍵技術。臺灣在半導體高科技製造如台積電（TSMC）等廠商已具有領先地位，而日本在設備與材料領域則占有優勢，雙方合作將是「強強聯手」；特別是在後關稅時代，臺日聯手不僅能促進本國產業更發達，亦能透過國際鏈結帶領世界進步趨勢，持續在亞洲、印太地區及全世界扮演重要角色，打造更堅固的民主供應鏈。

卓揆提到，臺日近年簽署多項重要協議，包括「臺日數位貿易協議」，內容涵蓋跨境電子傳輸免稅、資料自由跨境流通、強化網路安全及隱私保護，使雙方政府及人民進行政策研判、操作時更為便利；此外，雙方亦簽署「地區海關合作備忘錄」、「臺日文化交流合作瞭解備忘錄」等，持續加強各領域合作連結。

卓揆進一步表示，台積電在熊本設廠，帶動「矽島九州」產業聚落，未來雙方將持續在高科技領域方面推動AI機器人、無人載具、晶片製造等協力合作。

談及人才培育，卓揆說，政府已提出「青年百億海外圓夢基金計畫」，透過政府的力量幫助青年至海外圓夢，也希望青年歸國後圓國家的夢。該計畫實施第一年已協助1400多位青年出國交流學習，目前第二年計畫亦已展開，希望發揮「日本臺灣商會聯合總會」的力量，協助政府與民間的連結合作，照顧年輕下一代。

卓揆今日接見「日本臺灣商會聯合總會回國訪問團」一行。（行政院提供）

卓揆表示，臺灣正全力推動「AI新十大建設」，盼與日本政府及民間產業進行更多連結，雙方合作將是「強強聯手」。（行政院提供）