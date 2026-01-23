卓揆：臺灣已成世界關鍵力量 讓政府做產業發展後盾

記者郭曉蓓／綜合報導

行政院長卓榮泰今（23）日赴臺南市參訪錸恩帕斯科技公司與巨鎧精密工業公司，實地了解地方產業現況與發展成果。卓揆表示，臺灣在全球高科技甚至生技領域中，已成為不可或缺的關鍵力量，若缺少臺灣，世界將難以形成完整的供應鏈與產業鏈。他並期勉更多企業能積極運用相關政府政策，讓政府成為產業穩健發展的後盾。

卓揆參訪錸恩帕斯科技公司時表示，此行他有三項主要目的，一是向大家說明政府在臺美關稅談判中的重點內容，讓企業再次瞭解相關發展；二是實地了解錸恩帕斯科技公司這類具代表性的智慧管路隱形冠軍，在當前關稅環境下，對政府在政策與策略上的期待與建議；三是希望行政團隊能將錸恩帕斯科技公司的成功模式、經營理念及管理方法，進一步推廣至國內其他業者，讓大家共同學習，帶動產業整體有序且快速地發展。

卓揆提到，錸恩帕斯科技公司在智慧管路技術領域表現卓越，並與多家世界級大廠展開合作，是臺灣的隱形冠軍。正如行政院副院長鄭麗君日前完成臺美關稅談判返國時，在機場受訪所言：「世界看好臺灣，臺灣已成為世界關鍵的力量。」臺灣在全球高科技甚至生技領域中，已成為不可或缺的關鍵力量，若缺少臺灣，世界將難以形成完整的供應鏈與產業鏈。正因如此，政府對人民有責任，對產業有責任，臺灣對全世界也有責任，未來政府除持續在各種策略產業計畫上與產業界密切配合之外，也會在水、電等能源供應上，全力做到最好。

談及臺美關稅談判的「臺灣模式」，卓揆指出，首先，臺灣模式是我國產業自主赴美投資，總額達2,500億美元；其次，政府可透過由政府提供的信用保證機制，增加金融體系對企業的金融支持；再來，政府將以臺灣經驗協助業者建立產業聚落，並由當地政府提供土地、水電、行政與簽證等服務支援。這是臺灣獨特僅有的合作模式，也獲得美方高度肯定。臺美雙方透過此「臺灣模式」，不僅能建立更公平、對等的貿易關係，更能深化戰略夥伴關係，鞏固未來合作基礎。

行政院長卓榮泰參訪錸恩帕斯科技公司。（行政院提供）